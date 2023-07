Baru Sepekan Tinggalkan Persib Bandung, Ricky Kambuaya Kembali ke Kota Kembang dengan Seragam Baru

TRIBUNJABAR.ID - Eks Persib Bandung Ricky Kambuaya kini kembali ke Kota Kembang dengan suasana baru.

Sebagaimana diketahui Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang hengkang dari Persib Bandung musim ini.

Menyusul Henhen Herdiana, Ricky Kambuaya hijrah dari Persib Bandung ke Dewa United.

Namanya resmi dilepas oleh Persib Bandung pada Kamis (6/7/2023) lalu.

Tak butuh waktu lama bagi Ricky Kambuaya kembali ke Kota Bandung, kota yang menjadi tempat meniti kariernya selama satu musim tersebut.

Pasalnya, Persib Bandung dan Dewa United akan berhadapan pada pekan ketiga Liga 1 2023/2024.

Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat (14/7/2023).

Ia pun menjadi salah satu pemain yang diboyong Jan Olde Riekerink ke Kota Bandung.

Potret ketika dirinya menuju Bandung pun dibagikan oleh akun Instagram resmi Dewa United FC pada Kamis (7/7/2023).

Baca juga: PREDIKSI Persib Bandung vs Dewa United, Bobotoh Geulis Ini Berikan Advis agar Pecah Telur

"On the way Bandung," tertulis dalam keterangan unggahan itu, dikutip dari Instagram @dewaunitedfc.

Melalui unggahan tersebut nampak Ricky Kambuaya sedang duduk dengan posisi yang berdekatan dengan jendela.

Matanya menatap ke arah luar seraya sinar matahari menyorot wajahnya.

Tak lagi berseragam biru, kini pemain asal Sorong itu berseragam kuning-hitam khas Dewa United FC.

Unggahan tersebut pun lantas menjadi sorotan para suporter baik Persib Bandung maupun Dewa United FC.