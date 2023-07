Alex Martins Tebar Ancaman Jelang Persib Bandung vs Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api

TRIBUNJABAR.ID - Striker Dewa United Alex Martins Ferreira tebar ancaman jelang laga Persib Bandung vs Dewa United.

Persib Bandung vs Dewa United bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Jumat (14/7/2023).

Alex dengan tegas menyebut laga tersebut tidak akan berlangsung mudah untuk timnya.

"Kami tahu melawan Persib akan menjadi pertandingan yang tidak mudah," kata Alex di laman Dewa United.

Untuk meraih hasil terbaik, menurutnya, Dewa United tidak boleh melakukan banyak kesalahan dan memberikan peluang kepada pemain lawan.

"Yang pasti kami akan berusaha tampil maksimal di pertandingan nanti agar tren positif bisa berlanjut," kata eks penyerang Bhayangkara FC ini.

Alex Martins menyita perhatian setelah tampil cukup baik bersama Dewa United FC dalam dua pertandingan awal musim ini.



Alex sudah mengemas dua gol, dua gol tersebut memastikan dua kemenangan untuk skuad asuhan Jan Olde Riekerink.

Penyerang asal Brasil ini pun mengungkapkan perasaannya dengan pencapaian tersebut.

Ia juga mengajak rekan-rekannya untuk bisa mempertahankan tren positif saat ini.

"Secara tim, pastinya kami akan terus bekerja keras untuk selalu menjaga performa terbaik di setiap pertandingan.

"Secara pribadi, saya tentunya senang bisa membantu tim dengan gol dan kontribusi lainnya," kata Alex.

Pemain Dewa United FC, Dimitris Kolovos wajib diwaspadai Persib Bandung. Persib Bandung bakal menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (14/7/2023) pukul 19.00 WIB. (dewaunited.com)

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan Ke-3

Jumat, 14 Juli 2023

Persikabo 1973 vs PSM Makassar di Pakansari, 15:00

PS Barito Putera vs PSS Sleman di Demang Lehman, 15:00

Persib vs Dewa United FC di Gelora Bandung Lautan Api, 19.00