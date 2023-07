TRIBUNJABAR.ID, Bandung, Juli 2023. Kota Bandung selalu memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Selain wisata alam yang tersebar dari utara hingga selatan, Bandung juga memiliki wisata tak kalah seru lainnya yang berada di tengah Kota yaitu Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung.

Wisatawan bisa bermain gratis di Trans Studio Bandung jika menginap di ibis Bandung Trans Studio yang letaknya sangat strategis yaitu di Kawasan Trans Studio, lebih tepatnya di Jalan Gatot Subroto no 289, Bandung. Kawasan ini telah menjadi salah satu destinasi favorit di kota Bandung. Selain karena lokasi yang strategis, ibis Bandung Trans Studio juga mampunyai fasilitas yang lengkap serta harga yang terjangkau.

ibis Bandung Trans Studio Punya Promo Staycation Gratis Wahana Bermain Sepuasnya.

General Manager ibis Bandung Trans Studio, Indra Gunawan mengatakan, di musim liburan sekolah kali ini, ibis Bandung Trans Studio mempunyai penawaran yang sangat menarik bagi keluarga yang merencanakan untuk menghabiskan liburan sekolah di Kota Bandung, yaitu Trans Studio Bandung Package yang mana menawarkan paket menginap gratis tiket bermain di Trans Studio Bandung.

Tamu yang menginap menggunakan paket promo staycation gratis tiket bermain ini, juga dapat menikmati sarapan buffet all you can eat di Oopen Restaurant.

“Promo paket menginap special liburan sekolah ini juga diramaikan dengan kegiatan Fun Cooking Class setiap akhir pekan yaitu di hari Sabtu & Minggu pagi di Oopen Restaurant sebagai benefit tambahan apabila menginap di akhir pekan.

Fun School Holiyeay adalah salah satu kegiatan tambahan di Hotel seperti mendekorasi donat, milkshake, dan juga membuat sushi selama libur sekolah dan bisa dinikmati secara gratis untuk tamu menginap. Peserta juga dapat membawa pulang hotel souvenir dengan cara redeem point untuk pengguna aplikasi Allo Bank”.

Liburan di Kawasan Terpadu Trans Studio yang berada di Jalan Gatot Subroto no. 289 ini bisa menjadi destinasi favorit karena banyak spot foto untuk komunitas ataupun perseorangan dengan area yang luas di ibis Bandung Trans Studio maupun Oopen Restaurant itu sendiri.

Jadi, tunggu apa lagi? Yuk rasakan keseruan liburan sekolah kali ini di Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung dan nikmati berbagai promo dari ibis Bandung Trans Studio.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon +62 22 87345555 yang juga terhubung dengan official whatsapp ibis Bandung Trans Studio atau Email ke h8060- re@accor.com.