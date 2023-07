Chord Lagu Kalangkang, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Nining Meida, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Kalangkang.

Lagu Kalangkang adalah lagu Sunda yang dinyanyikan oleh Nining Meida.

Karya Nining Meida hingga kini masih menjadi favorit berbagai kalangan.

Chord Lagu Kalangkang

Intro : Bm…

G..Bm.. (2x)

Bm G C Bm

…Mungguhing……..dina impenan

G C Bm

geuning …sakitu deudeuhna

G C Bm

Kanyaah……..nu wening bersih

C Bm

satia...jadi kakasih..

Bm G C Bm

…Mungguhing……..dina impenan

G C Bm

Geuning….sakitu leahna

G C Bm

Pameunteu…….marahmay manis

C Bm

Teu isin…..ka ambung damis

Bm

rambut panjang..Nu ngarumbay

disangke panangan nyampay

lalaunan raray tanggah

C Bm

Rangkulan…. karaos pageuh..

Bm

luhur pasir tepung geter

perlambang aih nu mekar

kabagjaan nu duaan

C Bm C Bm

….Nu duaan..

Bm G C Bm

…..Hanjakal……..hanjakal teuing

G C Bm

Endah…..Ngan ukur kalangkang

G C Bm

Harepan.........Harepan diri..

Bm C Bm

…..Sing nyanding…...jeung kanyataan..

