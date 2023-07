Bandara Husein Sastranegara Dipastikan Tetap Hidup Meski Penerbangan Komersial Dipindah ke Kertajati

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Executive General Manager Bandara Husein Sastranegara, Indra Crisna Sepurta, mendukung rencana pemerintah mengalihkan penerbangan komersial ke Bandara Kertajati di Majalengka mulai Oktober 2023.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan itu saat mengunjungi Bandara Kertajati, Selasa (11/7/2023).

Indra mengatakan Angkasa Pura II menerapkan multiairport system di mana akan dilakukan penataan rute dengan tipe pesawat.

"Penerbangan pesawat untuk tipe jet akan dilakukan di Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara akan tetap beroperasi untuk tipe pesawat propeller (baling-baling)," kata Indra saat ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Jalan Pajajaran Dalam No 156, Rabu (12/7/2023).

Menurut Indra, bandar udara adalah pintu gerbang perekonomian wisata. Dibangunnya Bandara Kertajati untuk mengembangkan pariwisata di Jawa Barat.

Di manapun bandara dikembangkan maka perlahan akan cepat tumbuh.

Executive General Manager Bandara Husein Sastranegara, Indra Crisna Sepurta. (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

"Seperti Bandara Cengkareng dan Bandara Halim adalah contoh multiairport system seperti Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati yang diterapkan oleh PT Persero Angkasa Pura II," ujarnya.

Selain itu, adanya infrastruktur yang memadai akan mempermudah penumpang untuk menuju bandara.

Adanya Tol Cisumdawu diharapkan akan menjadi konektivitas antara Bandung dan Kertajati.

"Saat ini pemerintah sudah bangun infrastruktur seperti jalan tol, lalu nanti ada kereta api cepat. Ini bukan persaingan bagi kami, tapi jadi pilihan masyarakat untuk memilih mana yang lebih cepat lagi atau mau lebih mahal menggunakan pesawat," kata Indra.

Untuk maskapai, kata Indra, diserahkan kepada airlines masing-masing yang tentunya memiliki market.

Mengenai Bandara Husein Sastranegara, Angkasa Pura II memastikan mempersiapkan fasilitasnya dengan baik, tetap memastikan keamanan dan keselamatan.

"Tinggal pilihan dari airlines. Dari regulator dari pemerintah sudah mengatur mulai 29 Oktober, sesuai dengan tipe pesawat, tinggal nanti dari airlines rutenya sesuaikan dengan tipe pesawat yang mereka miliki," ujarnya.

Mulai Oktober, penerbangan di Bandara Husein akan melayani penerbangan tipe propeller ATR 72, private jet yang sudah ada dua pesawat setiap harinya, pesawat militer, dan pesawat VIP.

Sementara itu untuk penerbagan pesawat ATR melayani untuk destinasi Surabaya, Halim, Yogyakarta, Semarang, Solo, Palembang, Jambi, Bengkulu, Padang.

Indra mengatakan, itulah potensi-potensi yang masih tetap terbang menggunakan pesawat ATR dari Bandara Husein Sastranegara, di mana movement-nya sangat bagus sekitar 40 take off dan landing per harinya.

Artinya adalah Bandara Husein Sastranegara masih aktif dengan adanya pesawat ATR tersebut. (*)