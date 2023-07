Viking Persib Club Pilih Menepi Sejenak, Inginkan Manajemen Persib Bandung Lakukan Dialog Terbuka

Bobotoh melakukan walk out saat menyaksikan laga Persib Bandung melawan Madura United di pekan pertama Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (2/7/2023) sore.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Viking Persib Club (VPC) membuka diri jika manajemen Persib Bandung mau berdialog untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Seperti diketahui VPC menyerukan pengosongan stadion pada laga Persib kontra Dewa United di pekan ketiga Liga 1 2023-2023, Jumat (14/7/2023).

Seruan itu sebagai bentuk protes atas kebijakan manajemen Persib terkait penerapan sistem pembelian tiket yang dinilai menyulitkan bobotoh.

Ketua Umum VPC, Tobias Ginanjar, menginginkan agar manajemen Persib melakukan dialog terbuka sehingga tidak hanya satu atau dua orang yang berkomunikasi dari kedua belah pihak.

"Tapi bisa disaksikan bobotoh lainnya sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Tobias, Senin (10/7/2023).

Dalam dialog terbuka tersebut, Tobias menginginkan agar aspirasi dari para bobotoh dapat disampaikan langsung kepada manajemen Persib.

"Bagusnya itu terbuka, jadi semua orang. Mereka (manajemen) bisa mendengar langsung keluhan-keluhan dari bobotoh. Intinya kami terbuka kalau mau diskusi lebih baik," ucapnya.

Tobi menjelaskan, selain VPC, keluhan yang sama pun disampaikan oleh komunitas bobotoh lainnya yang juga berharap mekanisme pembelian tiket agar dipermudah.

"Ya kalau ngobrol dengan yang lain kurang lebih hampir sama lah dengan kami. Mereka juga hampir sama lah keresahannya, soal mekanisme pembelian tiket," ujar Tobi.

Sebelumnya, VPC memastikan tidak akan memberikan dukungan langsung ke Stadion GBLA, Kota Bandung, saat Persib menghadapi Dewa United.

Sikap tersebut pun telah disampaikan melalui akun Instagram resminya @officialvpc pada Senin (10/7).

Dalam unggahannya, VPC menyampaikan tiga poin terkait aksi yang akan dilakukan pada hari digelarnya pertandingan.

Pertama, tidak menghadiri langsung pertandingan antara Persib versus Dewa United di stadion.

Kemudian, memilih untuk mendukung Persib di rumah atau membuat titik-titik nonton bareng.

Serta, membuka ruang komunikasi baik itu dari distrik maupun komunitas lain untuk melakukan diskusi bersama.

"KAMI MENEPI SEJENAK. Doa dan harapan terbaik untuk Persib agar bisa mengembalikan penampilan terbaiknya, memenangkan pertandingan, dan menjuarai Liga 1 2023/2024 seperti yang kita rindukan bersama. Get well soon PT. PBB, sayonara," tulis unggahan akun @offifialvpc, Selasa (11/7/2023). (*)