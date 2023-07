Citroen Indonesia Perkenalkan Tiga Varian Mobil di Kota Bandung, Ini Kelebihan Masing-masing

TRIBUNJABAR.ID - Citroen Indonesia meluncurkan tiga varian mobil mereka di pasar Indonesia, khususnya di Kota Bandung.

Tiga varian itu adalah Crossover New C3 yang serbaguna, SUV New C5 Aircross yang paling nyaman, serta memperkenalkan AMI Buggy, kendaraan kecil full electric sebagai kendaraan masa depan dari Citroen yang dikembangkan untuk kegiatan rekreasi.

Melalui ketiga model baru ini, Citroen menyajikan penawaran yang bersaing dengan ekspresi desain dan jati diri yang kental, visi yang berorientasi pada kenyamanan untuk sebuah pengalaman pelanggan yang unik.

Perkenalan tiga varian baru mobil Citroen Indonesia dilakukan di Trans Studio Mall, Bandung mulai tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 2023.

Citroen Indonesia, melalui PT Indomobil Wahana Trada, distributor resmi di Indonesia, semakin memantapkan keberadaan mereka di Indonesia dengan melebarkan jaringannya di Bandung.

Kehadiran Citroen di Bandung ditandai dengan pameran yang menampilkan The New Citroen C3, The New Citroen C5 Air Cross serta Citroen AMI Buggy yang merupakan salah satu visi dan cara Citroen menggambarkan kendaraan masa depan.

Rangkaian produk perdana Citroen telah dipilih dengan cermat untuk mewujudkan tagline dan janji merek Citroen “Dare to Care”. Tagline tersebut mencerminkan tiga prinsip merek Citroen: Accessibility, Care dan Audacity yang tertanam di dalam DNA semua model di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Advisory Board, PT Indomobil Wahana Trada, Tan Kim Piauw, mengatakan bahwa peluncuran rangkaian produk awal Citroen Indonesia akhir tahun lalu, serta partisipasi mereka baru-baru ini di beberapa pameran otomotif besar, mendapat tanggapan positif dari masyarakat Indonesia.

"Hal ini yang membuat kami termotivasi untuk mengembangkan jaringan Citroen ke berbagai daerah di Indonesia. Dimulai dengan kota Bandung, kami berencana memperluas jaringan penjualan kami dengan membuka 12 outlet baru secara nasional hingga akhir tahun 2023, guna memudahkan pelanggan mengakses merek Citroen,” ujar Tan Kim Piauw.

Tan Kim Piauw menambahkan bahwa Citroen Indonesia telah mempersiapkan berbagai pilihan model yang fokus pada kenyamanan pelanggan. Menurutnya, Citroen berani tampil beda.

Model-model yang ditampilkan merupakan inovasi terobosan dari Citroen untuk mobilitas yang lebih nyaman. Citroen Advanced Comfort, berupa “Flying Carpet Ride” dan “Cocoon Effect” hadir di setiap produk yang dipamerkan dengan tingkatan yang paling standar di Citroën C3 serta yang paling ultimate di Citroen C5 Aircross.

Manajemen Citroen Indonesia memperkenalkan tiga tipe mobil Citroen baru di Kota Bandung.

New Citroen C3

Citroen C3 menandai dimulainya sebuah babak baru bagi Citroën. Model ini mewujudkan semangat merek Citroën yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia. New C3 adalah model pertama dari program “C-Cubed” Citroën yang dicanangkan pada tahun 2019.

Tiga C dalam program tersebut mencerminkan posisi Citroen – Cool, Comfort, dan Clever yang mengacu pada desain model yang unik, pengalaman Citroen serta konsep produk yang dipersiapkan khusus sesuai kebutuhan dan selera pasar lokal.