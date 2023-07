Chord Lagu Anjeun, Lagu Sunda Populer yang Dinyanyikan Nining Meida, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Anjeun.

Lagu Anjeun merupakan lagu Sunda populer yang dinyanyikan Nining Media.

Karya Nining Meida pun masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord lagu Anjeun

Intro : C D Bm C C

C D D

Teu aya deui, nu mikancinta iwal anjeun

Bm F

Teu aya deui, nu mikamelang iwal anjeun

G F G

Pangnyaahna sadunya, pangbageurna sadunya iwal anjeun

C C G

Anu heman tur daria, anu jangji satia ngan ukur anjeun

C

Duh aduh aduh aduh

C G

Hate bagja bisa papanggih jeung anjeun

F

Duh aduh aduh aduh

