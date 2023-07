Atalia Praratya Terpilih Sebagai The Most Inspiring Motivator Womenpreneur dari HIPMI Kota Bandung

Atalia Praratya, istri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, terpilih sebagai the most inspiring motivator womenpreneur, yang digelar Hipmi Kota Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Atalia Praratya, istri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, terpilih sebagai the most inspiring motivator womenpreneur, yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bandung, Senin (10/7/2023) di Cihaurgeulis, Kota Bandung.

Tak hanya Atalia Praratya, ada pula Nurdini yang mendapatkan kategori the most powerfulpreneur, dan Lina Mulyadi sebagai the most inspiring socialpreneur dalam kegiatan womenpreneur award HIPMI Kota Bandung.

Atalia mengaku, HIPMI Kota Bandung sangat luar biasa dalam mendukung ruang bagi perempuan, terutama di masa kepemimpinan Ibrahim Imaduddin sebagai ketuanya.

"Baru di zamannya ada sebuah ruang bagi perempuan untuk berkarya dan saling menolong. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi HIPMI di seluruh Jabar maupun Indonesia," kata Atalia.

Dia melihat, 64,5 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, ini tak bisa dianggap sebelah mata.

"Dari sekian banyak kontribusi UMKM di Indonesia terkait bagaimana pemberdayaan ekonominya itu adalah perempuan yang mempunyai taring," kata Atalia.

Atalia mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh HIPMI Kota Bandung. Ia menilai, ada kekompakan dari para perempuan HIPMI yang usianya masih sangat muda tetapi mampu menghasilkan karya, serta terpenting mampu memberdayakan masyarakat lainnya.

"Pengusaha perempuan yang kemudian membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Ini patut diacungkan jempol. Tapi, pekerjaan rumah dari saya untuk HIPMI ialah bagaimana mereka bisa meluaskan organisasi ini ke seluruh pelosok Kota Bandung pada khususnya yang memiliki 30 kecamatan harus tersentuh sehingga bisa menumbuhkan ekonomi di Kota Bandung," ujarnya.

Atalia juga berpesan kepada kaum perempuan dan HIPMI Kota Bandung bahwa kesuksesan tak bisa dilakukan sendiri, melainkan mesti mengajak orang lain.

"Sukses bersama-sama itu jauh lebih mudah ketimbang sendirian. Apalagi, tantangan perempuan dalam berwirausaha itu cukup besar," ucapnya.

Dia menyebut, dari sisi lingkungan, tenyata masih banyak yang berhadapan bahwa perempuan dianggap lemah, dan lainnya.

Lalu, terkait tradisi di keluarga yang banyak perempuan diminta untuk di rumah saja, hingga perempuan itu termarjinalisasi yang dihadapkan pada kondisi ketika terjadi sesuatu dianggap sebatas pelengkap.

"Padahal, perempuan mempunyai kemampuan yang sama deng laki-laki, kecuali kodrat yang tak boleh dilanggar," ucapnya.

Atalia beharap, HIPMI mampu mengguyubkan dan menjadikannya sebuah media atau ruang bersama guna membantu dalam menumbuhkan perekonomian.

Ketua HIPMI Kota Bandung, Ibrahim Imaduddin, akrab disapa Ibam, menambahkan, kegiatan womenpreneur awards ini program di awal kepengurusannya. Dia menyebut ingin membuat komunitas pengusaha untuk perempuan di Kota Bandung.

"Kami ingin kumpulkan pengusaha perempuan dan HIPMI yanh bakal membentuk dan menjadikannya yang terbesar. Kami lihat setelah pandemi ekonomi ini membaik dan harapan kami, pengusaha perempuan menjadi garda terdepan membangkitkan ekonomi di Bandung dan membuka lapangan pekerjaan," katanya.

Ketua SC & perwakilan womenpreneur HIPMI Kota Bandung, Weny Windya Hapsary, menyebut, kegiatan ini dihadiri 80 tamu undangan. Dimana, 50 orangnya womenpreneur aktif terdaftar di HIPMI Kota Bandung.

Menurutnya, kegiatan ini tak hanya untuk program secara formalitas melainkan membawa tingkatan bisnis diri womanpreneur, masyarakat, dan organisasi.

"Kami akan terus berlanjut (program) untuk jangka panjang dan pendek yang tak sekedar meningkatkan kapabilitas womenpreneur dan organisasi, bahkan bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.