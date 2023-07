Sosok Chen Giovani Soetanto Tunangan dengan Fritz Hutepea, Calon Menantu Hotman Paris

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Chen Giovani Soetanto, tunangan Fitz Hutapea anak bungsu Hotman Paris.

Chen Giovani Soetanto dan Fritz Hutapea baru-baru ini telah menjalani pertunangan di Bali,

Diketahui, Fritz Hutapea adalah anak bungsu dari pasangan Hotman Paris Hutapea dan Agustianne Marbun.

Fritz memiliki dua kaka yaitu Frank Alexander Hutapea dan Felicia Putri Parisienne.

Anak bungsu pengacara kondang itu adalah lulusan hukum dari Universitas ternama Luar Negeri.

Ia lulus pada November 2018 dengan gelar LLB bidang hukum dari University of Westminster, London, Inggris.

Fritz memiliki 65 unit apartemen pemberian sang ayah.

Unit apartemen itu diberikan kepada Fritz sebagai hadiah kelulusannya.

Selain itu, Fritz juga menjadi pengelola vila-vila mewah sang ayah yang terletak di Bali.

Fritz Hutapea baru saja melamar kekasihnya, Chen Giovani pada 8 September 2022.

Fritz Hutapea membagikan sebuah video reels singkat saat momen dirinya melamar Chen Giovani.

"08.09.2022," tulis keterangan postingan.

Pada video yang diunggahnya, anak Hotman Paris mengeluarkan sebuah kotak cincin kemudian berlutut di hadapan sang kekasih.

Fritz Hutapea pun membuka kotak cincin tersebut dan berkata, "Will you marry me?"