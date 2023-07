Chord Lagu Talaga Reumis, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Nining Meida, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Talaga Reumis.

Lagu Talaga Reumis dinyanyikan oleh Nining Meida yang kini karyanya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Talaga Reumis - Nining Meida

Am

Talaga reumis

Talaga nu jadi saksi

F

Waktos urang paheut janji

E

Pasini pakait ati

F

Pasimpay rasa satia

Am

Duh bagja saksina Talaga Reumis

Am

Talaga reumis

Talaga endah romantis

F

Tempat urang ngumbar asih

E

Namplokeun rasa kasono

F

Nyacapkeun rasa katresna

Am

Duh endah di sisi Talaga Reumis

Am

Di sisi Talaga Reumis

F

Cinta mekar karembangan

F

Di sisi talaga reumis

Am

Carita pinuh mamanis

Am

Di sisi talaga reumis

F

Asih nyanding kabagjaan

F

Di sisi talaga reumis

Am

Nyipta rasa nu romantis

Am

Urang anteng... paduduaan

Am F

Mancing rasa... asih kaheman

F

Puseurna… useup kageugeut

F Am

Gupayna... geleng kadeudeuh

F Am

Nganggo jeujeur.... pangharepan

F G Am

Ngantos geterna kukumbul kalbu

Am

Surser rasa kasambut cinta

F Am

Pinanggih bagja di talaga

Am

Urang anteng... paduduaan

Am F

Ngahaleuang... tembang kasmaran

F

Ngahariring...ririh kaheman

F Am

Ngagalindeng..lagam katineung

F Am

Lirih asih... pamatri ati

F G Am

Tembang tresna panyimpay rasa

Am

Lagu syahdu mepende kalbu

F Am

Baca juga: Chord Lagu Bubuy Bulan, Lagu Sunda Favorit, Dinyanyikan Nining Meida, Ini Liriknya

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.