Chord Lagu Si Eteh, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Doel Sumbang, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Si Eteh.

Lagu Si Eteh dinyanyikan oleh Doel Sumbang yang kini karyanya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Si Eteh

CHORD KUNCI G

Intro:

B Bm G Bm G

Bm

Nyaho asep boga imah Si eteh mani someah

Bm G Bm

Nyaho asep boga mobil Si eteh mani murintil

Bm

Nyaho asep loba duit Si eteh mani murilit

Bm G Bm

Nyaho asep kandel loket Si eteh ngadadak masket

Bm F# Bm

Unggal usik mere dada

D F#

Mere pingping

F# Bm

Yeah da goreng hayam

Bm B Bm

Nyaho asep ngalego imah Si eteh mimiti robah

Bm G

Nyaho asep ngalego mobil Si eteh mimiti labil

G Bm

Nyaho asep hese duit Si eteh ampir ngaleungit

Bm G Bm

Nyaho asep ipis loket Si eteh ngabecir mampret



Bm F#

Eteh cicing

C#m Bm

eteh ngacir

D F#

Eteh lumpat

Bm

Ti buburanjat

F#

Awewe-awewe Materialistis

Em

Na naon bedana jeung jurig kuris

F#

Awewe-awewe Materialistis

Em B

Na naon bedana jeung kiciwis

B G Em

Di kota gede memang kudana

Em B

Awewe silung model si eteh

Em

Di kota gede cinta di obral

F#

Obral murah Siga ember siga jolang

F#

Siga sarung jeung kopeah

F#

Sendal capit jeung tarumpah

Bm

Eh aya ku enteng, Eh aya ku murah

D

Eh aya ku hina

D Bm

Nista kabina-bina



Em

Nyaho asep boga imah Si eteh mani someah

Em C Em

Nyaho asep boga mobil Si eteh mani murintil

Em

Nyaho asep loba duit Si eteh mani murilit

Em C Em

Nyaho asep kandel loket Si eteh ngadadak masket

Em B Em

Unggal usik mere dada

G B

Mere pingping

B Em

Yeah da goreng hayam

Em E Em

Nyaho asep ngalego imah Si eteh mimiti robah

Em C

Nyaho asep ngalego mobil Si eteh mimiti labil

C Em

Nyaho asep hese duit Si eteh ampir ngaleungit

Em C Em

Nyaho asep ipis loket Si eteh ngabecir mampret

Em B

Eteh cicing

F#m Em

eteh ngacir

G B

Eteh lumpat

Em

Ti buburanjat

B

Awewe-awewe Materialistis

Am

Na naon bedana jeung jurig kuris

B

Awewe-awewe Materialistis

Am E

Na naon bedana jeung kiciwis

E C Am

Di kota gede memang kudana

Am E

AwAewe silung model si eteh

Am

Di kota gede cinta di obral

B

Obral murah Siga ember siga jolang

B

Siga sarung jeung kopeah

B

Sendal capit jeung tarumpah

Em

Eh aya ku enteng, Eh aya ku murah

G

Eh aya ku hina

G Em

Nista kabina-bina

