Asiknya Menikmati Daging Panggang Ala Brazil Tucano's di Feast Restaurant, Kini Ada di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menyantap daging hingga kenyang sepuasnya menjadi hal yang dicari-cari bagi para pecinta kuliner berkonsep all you can eat (AYCE).

Salah satu restoran bertema daging panggang yang cukup terkenal di Jakarta, Tucano's pun kini bisa Anda nikmati di Bandung.

Setelah sebelumnya sukses berkolaborasi, Feast Restaurant yang berada di Sheraton Bandung Hotel & Towers kembali hadirkan menu barbekyu ala Brazil.

Food & Beverage Manager Sheraton Bandung Hotel & Towers, Sidiq Ananto mengatakan kolaborasi ini menawarkan pengalaman unik di mana para tamu dapat menikmati berbagai hidangan daging yang disajikan langsung oleh Chef di meja mereka.

Baca juga: Segarnya Rujak Bebek, Kuliner Khas Sunda, Keberadaannya Tak Tergerus Jaman

"Kolaborasi dengan Tucano's ini ingin memberikan pengalaman dan memperkenalkan cita rasa Brazil yang otentik menu makanan yang kaya akan daging panggang, khususnya churrasco," kata Sidiq saat ditemui di Sheraton Bandung Hotel & Towers, Jalan Dago No.390, Jumat malam (7/7/2023).

Di Feast Restaurant ini, pengunjung bisa mendapatkan pengalaman churrasco Brazil yang merupakan sebutan untuk daging panggang ala Brazil otentik bagi pecinta makanan di Bandung.

Sementara itu Executive Sous Chef Sheraton Bandung Hotel & Towers, Rikki Zulfikri mengatakan para tamu bisa menikmati berbagai hidangan daging berkualitas tinggi, seperti picanha (daging sapi sirloin), frango (ayam), abacaxi (nanas bakar), dan masih banyak lagi.

"Dagingnya ini diambil dari Australia dan Amerika namun yang membedakan adalah proses marinasi dan cara memasak dengan teknik Brazilian," kata Rikki.

Ia menjelaskan jika biasanya proses marinasi daging di Indonesia menggunakan bumbu merah, bumbu putih, dan warnanya cenderung kuning.

Berbeda halnya dengan teknik Brazilian yang menggunakan garam khusus dan ada proses pengasapan dengan mesin khusus.

Pilihan menu Churrasco tersebut disajikan dengan cara khas Brasil yakni "espeto corrido", di mana pelayan yang memotong daging akan berjalan keliling meja pelanggan dengan skewer, dan memotong daging pilihan langsung ke piring pelanggan.

"Disini juga ada pineapple grill yang disantap untuk menetralisir rasa daging," kata Rikki.

Untuk pilihan sausnya adalah blackpaper, mushroom, barbeque, dan saus vinaigrette yang berisi bawang, paprika, tomat dan diberi vinegar.

Baca juga: Resto Kuliner Sate asal Kota Bandung Nampang di Billboard Times Square New York Amerika Serikat

Kolaborasi dengan Tucano's yang memberikan cita rasa Brazil yang autentik ini hadir pada 7 hingga 9 Juli 2023 dengan harga Rp340.000 net per orang.