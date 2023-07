Tak Cuma Luncurkan Road Trip, Ardhito Pramono Juga Jadi Produser dan Composer Lagu Baru KYNYA

Ardhito Pramono dan KYNYA saat membawakan lagu baru 'sun and rain' di Nyonya Manis Braga, Kota Bandung, Kamis (6/7/2023) malam. Diproduseri langsung oleh Ardhito Pramono, KYNYA realese singgle kedua berjudul 'Sun and Rain' / dokumentasi resmi ASA Records.

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ardhito Pramono akan merilis album yang berjudul "ROADTRIP" pada tanggal 28 Juli 2023.

Berbeda dengan album sebelumnya, kali ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang dimulai dengan segala kecukupan dan berusaha menjadi sosok di hidupnya.

"Di album ini bercerita tentang banyak hal yang dialami sama saya sendiri maupun teman-teman dekat," ujarnya, saat konferensi pers di Nyonya Manis Braga, Kota Bandung, Kamis (6/7/2023) malam.

Akhirnya, kata dia, menjadi sebuah karya dengan genre yang beragam.

"Tidak fokus sama satu genre tertentu. Dapat didengarkan tanggal 28 Juli di semua digital platfoam," ujarnya.

Ardhito menuturkan, akan ada 11 lagu terbaru, termasuk dua Single yang telah dirilisnya kemarin.

"Dancing In September" dan "Waking Up Together with You".

Saat ini, pria berusia 28 tahun memiliki label sendiri yakni ASA Management dan ASA Records.

"Alesannya bikin label sendiri, karena saat ini sudah serba digital. Jadi untuk perilisan album, lagu dan promosi, alhamdulillah kemarin di label besar bisa belajar skema yang harus dipersiapkan seperti apa, mana yang harus dan tidak dilakukan," tuturnya.

Jadi, kata Ardhito, diwujudkan di label baru yang diberi nama ASA Records.

"Semoga bisa diterima sama teman-teman yang mendengarkan. Bisa membawa energi positif untuk teman-teman yang mendengarkan," kata dia.

"Semoga bisa disukai, sehingga kita yang bikinnya juga senang kalau teman-teman yang mendengarkan ikut senang," ujar Ardhito.

Pria kelahiran Jakarta ini turut menjadi produser dan composer lagu dari perilisan single ke-2 dari KYNYA yang berjudul "Sun And Rain".