Selama 6 Bulan Terahir Telah Terjadi 236 Pernikahan Dini di Pangandaran dan Ciamis, Ini Penyebabnya

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Dari 259 permohonan dispensasi nikah yang masuk ke meja hakim Pengadilan Agama (PA) kelas I A Ciamis selama bulan terakhir mulai Januari sampai Kamis (6/7) ada 236 permohonan yang dikabulkan.

Berikut ada 7 permohonan yang dicabut dan satu permohonan ditolak. Sedangkan 15 permohonan lainnya masih dalam proses.

Dengan dikabulkannya 236 permohonan dispensasi nikah tersebut, berarti selama 6 bulan terakhir ada 236 pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran yang merupakan wilayah kerja PA Ciamis.

“Total selama 6 bulan terakhir ada 236 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan majelis hakim PA Ciamis,” ujar Humas PA Ciamis, Drs H Suryana SH kepada Tribun Jumat (7/7).

Dengan adanya 236 permohonan dispensasi nikah tersebut katanya berarti telah telah terjadi 236 kali pernikahan dini di Ciamis dan Pangandaran selama 6 bulan terakhir.

Terakhir pada bulan Juni lalu ada 81 perkara permohonn dispensasi nikah yang masuk PA Ciamis. Sebanyak 61 permohonan dispensasi nikah dikabulkan, 1 dicabut dan 1 permohonan ditolak. Lebihnya menjadi perkara sisa yang masih diproses.

Sesuai dengan ketentuan UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan UU No 1 tahun 1974), usia minimal pasangan yang akan menikah yakni 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Bila umur di bawah ketentuan UU No 16 tahun 2019 tersebut bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan dan persyaratan yang jelas.

Menurut H Suryana bila dilihat dari data statistik latar belakang calon pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah didominasi oleh tamatan SMA/SMK atau Aliyah.

“Mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi setelah tamat dari SMA sederajat,” katanya.

Umumnya anak perempuan yang baru tamat SMA sederajat tersebut rata-rata usia 17 tahun atau 18 tahun dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi atas keinginan sendiri atau keinginan orang tua memilih menikah.

“Umumnya pasangannya (calon suami) adalah laki-laki dewasa dan sudah menjalani cinta sejak sekolah. Calon suami sudah mapan atau sudah bekerja. Kemudian memilih menikah ,” ujar H Suryana.

Mereka menikah meski usia pengantin wanita di bawah ketentuan UU No 16 tahun 2019 yakni minimal 19 tahun. Baik calon pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki.

Menariknya penuturan seorang petugas KUA di Ciamis, ada kejadian dispensasi nikah ditolak karena orang tua pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya (usai di bawah 19 tahun) dengan alasan karena sudah terlanjur hamil.

Namun setelah dilakukan pengecekan (test pack), negatif alias tidak hamil.

“Ternyata itu akal-akalan orangtua pemohonan saja, agar anaknya (yang masih di bawah ketentuan umur minimal) cepat-cepat menikah,” ujar petugas tersebut.

Dari 30 jenis perkara yang ditangani PA Ciamis, ternyata perkara dispensasi nikahnya masuk tiga besar kasusnya.

Setelah angka perkara gugat cerai (permohonan cerai dari istri) dan cerai talak (permohonan cerai dari suami)