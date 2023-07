PLN-CFA Society Garap Kolaborasi Sektor Publik dan Privat untuk Akselerasi Transisi Energi 

Jakarta, 4 Juli 2023 - PT PLN (Persero) mendukung CFA Society Indonesia untuk mempercepat transisi energi di Indonesia lewat konferensi bertajuk Indonesia's Transition towards Net Zero yang akan dilaksanakan pada 6 Juli 2023, di Jakarta. Konferensi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari jadinya yang ke-20, untuk mengajak stakeholders energi tanah air memantapkan langkahnya dalam usaha pengurangan emisi karbon untuk mengejar target net zero emission (NZE) 2060.

President of CFA Society Indonesia sekaligus Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala N. Mansury menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen tanpa syarat dan sebesar 41