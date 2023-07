Persib Bandung Comeback, Berbalik Unggul 3-2 Setelah Dua Kali Tertinggal dari Arema FC

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung berbalik unggul setelah dua kali tertinggal saat berhadapan dengan Arema FC di pekan kedua Liga 1 2023-2024.

Skor untuk sementara menjadi 3-2 pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, jumat (7/7/2023) malam.

Gol ketiga dicetak Ciro Alves di menit 54. Ciro menaklukkan kiper Teguh Amirudin saat dalam posisi one on one setelah dia mendapat umpan dari Marc Klok.

Tanpa kesulitan, Ciro menjebol gawang Arema FC.

Sebelumnya, Ciro mencetak gol penyama kedudukan 1-1 di menit 10.

Sedangkan gol kedua Persib dicetak DAvid da Silva di menit 38.

Di kubu Arema FC, gol diborong Gustavo Almeida di menit enam dan 17. Gol keduanya terjadi melalui tendangan penalti.

Susunan pemain Persib

Melawan Arema FC, Teja Paku Alam tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang Persib Bandung.

Di posisi bek, ada Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, dan Daisuke Sato.

Di posisi bek sayap kanan ada Putu Gede Juni Antara. Sedangkan di bek sayap kiri, Edo Febriansah masih menjadi tumpuan.

Marc Klok akan berkolaborasi dengan Rachmat Irianto seperti melawan Madura United.

Sedangkan trio lini depan ada Ciro Alves, David da Silva, dan Beckham Putra Nugraha. (*)