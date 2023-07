Persib Bandung Buang Peluang Menang, Penalti Arema FC di Menit 88 Paksa Skor Imbang 3-3

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung gagal meraih kemenangan lagi setelah bermain 3-3 melawan Arema FC di pekan kedua Liga 1 2023-2024.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat (7/7/2023), gawang Teja Paku Alam kebobolan untuk ketiga kali di menit 88.

Persib Bandung sebenarnya sempat unggul 3-2 setelah sempat dua kali tertinggal.

Tiga gol Persib dicetak Ciro Alves di menit 10 dan 54. Satu gol lainnya dicetak David da Silva di menit 38.

Sedangkan tiga gol Arema FC yang jadi tuan rumah diborong Gustavo Almeida di menit e6, 17, dan 88. Dua gol terkhir dicetak lewat titik putih.

Penalti kedua Arema FC didapat setelah Teja Paku Alam melakukan pelanggaran saat one on one dengan pemain lawan.

Dengan hasil ini, Persib Bandung baru mengoleksi dua poin setelah pada laga perdana hanya bermain 1-1 melawan Madura United.

Sedangkan Arema juga belum merasakan kemenangan setelah pada laga perdana kalah 0-1 di kandang Dewa United. (*)