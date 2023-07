bank bjb syariah Sabet 4 Penghargaan Sekaligus dari HCRE Award 2023

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT. Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) menyabet 4 award sekaligus di bidang human capital pada acara Human Capital on Resilience Excellence (HCRE) Award 2023

Empat penghargaan yang diraih bank bjb syariah tersebut terdiri The Best in Crisis Management and Recovery, lalu penghargaan The Best in Retention Strategy, serta The Best Company of Culture and Employee Experience.

Tak hanya itu bank bjb syariah juga berhasil meraih penghargaan kategori The Best CEO Focus on Human Capital yang diserahkan kepada Direktur Utama bjb syariah Adang A. Kunandar.

Baca juga: Dirut bank bjb syariah Raih The Best CEO Focus on HC dari HCRE Award 2023

bank bjb syariah berhasil mengantongi award tersebut yang digelar oleh First Indonesia Magazine.

Penghargaan diserahkan di Menara Peninsula Hotel Jakarta, Rabu 5 Juli 2023.

HCRE Award 2023 menjadi kegiatan corporate rating (award) tahunan di bidang human capital dengan tujuan memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi divisi human capital di perusahaan dengan bertransformasi digital yang sangat cepat berubah dan turbulence sehingga menjadi perusahaan yang adaptif serta berdaya saing global.

PT. Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) menyabet 4 award sekaligus di bidang human capital pada acara Human Capital on Resilience Excellence (HCRE) Award 2023 (istimewa)

Direktur Utama bank bjb syariah Adang A. Kunandar mengatakan penghargaan tersebut dicapai buah dari kerja keras seluruh insan bank bjb syariah yang senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan performa bank bjb syariah dalam mengembangkan perekonomian nasional.

Baca juga: Permudah Akses Pembiayaan Rumah, bank bjb syariah Kerja Sama dengan PT SMF

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Penghargaan ini bukan semata hasil kerja pribadi, tetapi juga komitmen dan dedikasi dari seluruh pegawai bank bjb syariah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah,” ujar Adang.

HCRE Awards 2023 ini diikuti ratusan perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, maupun multinasional yang melibatkan dewan juri dari berbagai kalangan.