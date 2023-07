Kebutuhan ASI bayi baru lahir dan Tips Memenuhi Kebutuhan ASI  

TRIBUNJABAR.ID,- Bayi mengalami pertumbuhan lebih banyak pada tahun pertama kehidupan mereka.itulah kenapa penting sekali memberikan asupan yang tepat bagi bayi baru lahir.

Bayi baru lahir memiliki perut yang sangat kecil, Jadi, moms tidak perlu memberikan air susu ibu (ASI) dalam jumlah yang banyak pada bayi yang baru lahir.

Walaupun perut bayi masih kecil, saat menyusu pertama kali mungkin bisa memakan waktu sampai 40 menit atau lebih.

Seiring berjalannya waktu, bayi akan mengonsumsi ASI dalam jumlah yang semakin banyak.

Agar moms dapat memenuhi kebutuhan asi si kecil, moms bisa konsumsi Rukaiah Madu Lacta.

Keuntungan Menyusui

1. Meningkatkan intuisi atau naluri keibuan

Menyusui akan memberi manfaat yang sangat baik bagi moms dan si kecil. Pemberian ASI akan melatih intuisi dan naluri keibuan sehingga lebih percaya diri.

Kondisi inilah yang membuat ikatan emosional moms dan juga si kecil menjadi lebih kuat.

2. Membangun ikatan batin di antara ibu dan anak

Saat menyusui, moms bisa membangun ikatan emosi dengan si kecil. Si kecil bisa merasakan kehangatan dan aroma tubuh ibunya selagi moms bersentuhan dan memandangi si kecil.

3. Menjadi KB alami

Pemberian ASI eksklusif dapat menghambat proses ovulasi sehingga dapat mencegah kehamilan. KB alami dengan cara menyusui bisa berhasil jika moms secara aktif menyusui.

4. Mempercepat pengembalian ukuran normal Rahim

Ukuran rahim akan menyusut dua minggu setelah persalinan. Hal ini bisa mengurangi pendarahan setelah melahirkan dan setelah empat minggu rahim akan kembali pada ukuran awal.

5. Menurunkan risiko kanker

Penelitian terbaru para ahli mengungkapkan, menyusui selama 6 bulan pertama dengan ASI eksklusif bisa menurunkan risiko terkena kanker endometrium hingga 11 persen.

Hal ini tetap berlaku walaupun moms mempunyai riwayat garis keluarga pernah terjangkit kanker rahim.

Takaran Kebutuhan ASI Bayi Baru Lahir dan Sepanjang Masa Menyusui

Takaran ASI yang dibutuhkan setiap bayi mungkin berbeda-beda. Berikut ini perkiraan takaran ASI yang dibutuhkan bayi baru lahir:

1. Bayi berusia 1 hari membutuhkan 7 ml ASI per hari

2. Bayi berusia 2 hari membutuhkan 14 ml ASI per hari

3. Bayi berusia 3 hari membutuhkan 38 ml ASI per hari

4. Bayi berusia 4 hari membutuhkan 58 ml ASI per hari

5. Bayi berusia 7 hari membutuhkan 65 ml ASI per hari

6. Bayi berusia 1 bulan membutuhkan 80-150 ml ASI per hari

7. Bayi berusia 6 bulan membutuhkan 720 ml ASI per hari

8. Bayi berusia 1 tahun membutuhkan 550 ml ASI per hari

Tanda Bayi Baru Lahir Cukup ASI dan Menyusui dengan Baik

1. Bayi mengeluarkan bunyi menelan saat menyusu

Tanda bayi cukup ASI yang pertama adalah bayi mengeluarkan bunyi menelan dengan baik.