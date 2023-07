Bersuami Aktor Kaya Raya dan Tinggal di Rumah Rp 2T, Desainer Cantik Ini Ditendang Saat Proses Cerai

TRIBUNJABAR.ID - Malang nasib Christine Baumgartner. Perempuan berusia 49 tahun ini terancam kehilangan tempat tinggal gara-gara bercerai dari suaminya, aktor terkenal Amerika, Kevin Costner.

Perancang mode tas tangan itu hanya punya waktu sampai akhir bulan Juli untuk tinggal rumah bak istana seharga Rp 2 triliun yang mereka tinggali bersama.

Terakhir, Christine tertangkap kamera dengan wajah murung ketika dalam perjalanan pergi dan pulang dari sidang pertama peceraian dengan aktor berusia 68 tahun yang punya kekayaan sekitar Rp 3,7 triliun itu.

Hakim akan memutuskan hasil sidang perceraian itu pada 12 Juli 2023.

Dari sidang cerai itu, diketahui bahwa Christine setuju meninggalkan rumah mewah itu dengan syarat yang dia ajukan. Ia hanya akan melangkah keluar dari rumah itu pada 31 Agustus.

Syarat yang ia ajukan adalah aktor film Dancing With Wolves itu melaksanakan putusan hakim pada 12 Juli khususnya terkait masalah tunjangan dan lain-lain.

Seperti dilaporkan TMZ, ada indikasi bahwa hakim akan sepakat dengan tim pengacara Kevin Costner bahwa perjanjian pra nikah mereka valid dan bisa dijalankan.

Kevin dan Christine menikah [ada 25 September 2004 setelah berpacaran selama empat tahun. Mereka punya dua putra yang lahir pada 2007 dan 2009, serta seorang putri yang lahir pada 2010. Kehidupan mereka terlihat bahagia sampai muncul kabar Christine menggugat cerai pada 2023.

Christine bukan perempuan pertama dalam kehidupan pemeran utama film The Untouchables (1987) dan Robinhood; The Prince of Thieves (1991) itu.

Kevin Costner menikah pertama kali pada 1978 dengan teman kuliahnya, Cindy Silva setelah tiga tahun berpacaran. Dari perkawinan itu, mereka mendapatkan dua putri yang lahir pada 1984 dan 1986, serta seorang putra yang lahir pada 1988.

Pernikahan itu berakhir setelah berjalan selama 16 tahun.

Setelah bercerai dari Cindy Silva, Kevin Costner sempat menjalin hubungan singkat dengan Bridget Rooney dan menghasilkan satu anak laki-laki pada 1996.

Aktor yang juga politikus Partai Demokrat itu juga sempat berkencan dengan aktivis politik Birgit Cunningham.

Bahkan Kevin Costner juga diketahui pernah tinggal bersama dengan supermodel cantik Elle Macpherson pada 1996.