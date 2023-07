Chord dan Lirik Lagu Mojang Priangan, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Nining Meida: Dangdosan Sederhana

via kompas.com

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Mojang Priangan.

Lagu Mojang Priangan adalah lagu Sunda yang dinyanyikan Nining Meida.

Hingga kini, lagu Mojang Priangan masih menjadi lagu Sunda populer dan digemari banyak kalangan.

Baca juga: Chord Lagu Mangkade, Lagu Sunda dari Darso yang Populer, Lengkap dengan Liriknya

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagu Mojang Priangan.

Chord Lagu Mojang Priangan

Intro : Am C Dm F-G (4x)

Am..

Dm G

Diraksukan kabaya

C F

Nambihan cahayana

Dm E

Dangdosan sederhana

Am

Mojang priangan

Musik : Am C Dm F-G (4x)

Am..

Am

Angkat ngagandeuang

Am

Bangun taya karingrang

E

Nganggo sinjang dilamban

Am

Mojang priangan

Am

Umat-imut lucu

Am

Sura-seuri nyari

E

Larak-lirik keupat

Am

Mojang Priangan..

Reff:

Dm G

Diraksukan kabaya

C F

Nambihan cahayana

Dm E

Dangdosan sederhana

Am A

Mojang priangan...

Dm G

Diraksukan kabaya

C F

Nambihan cahayana

Dm E

Dangdosan sederhana

Am

Mojang priangan...

Musik : Am C Dm F-G (2x)

Am

Mojang anu donto

Am

Matak sono nu nempo

E

Mun tepung sono ka

Am

Mojang Priangan..