Jemaah Haji Jabar Mulai Kembali ke Tanah Air, Dimulai Jemaah Haji dari Garut dan CIanjur

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fase pemulangan jemaah haji 1444 H / 2023 M asal Jawa Barat dimulai, Senin (3/7/2023).

Jemaah haji asal Jabar yang kembali ke Tanah Air adalah Kloter JKS 1 asal Kabupaten Garut dan JKS 2 asal Kabupaten Cianjur.

Pelepasan kepulangan ini dimulai dengan apel petugas dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam di Hotel Arkan Bakah, Mahbas Jin, Kota Mekkah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mewakili Pak Gubernur, saya melepas jemaah haji kloter pertama Jabar, beberapa kabupaten, semuanya sekitar 700 orang, berangkat menuju Jakarta. Dengan harapan dan doa mereka sampai ke rumahnya masing-masing dengan lancar," kata Uu Ruzhanul Ulum seusai pelepasan kepulangan jemaah haji tersebut.

Ia mengatakan berdoa semua jemaah haji menjadi haji mabrur. Kepulangan jemaah ini pun didampingi oleh para petugas dari berbagai macam tingkatan, baik petugas dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga petugas dari Provinsi Jawa Barat, termasuk para KBIHU yang membantu mereka.

"Kemudian juga memang tidak bisa dihindari ada juga mereka yang sakit. Ada juga mereka yang meninggal di sini. Tapi semua itu insyaallah membuahkan kebaikan dan keberkahan buat jemaah haji dan kita semua," katanya.

Uu mengatakan para jemaah merasa senang karena sudah bisa pulang ke Tanah Air yang mereka rindukan setelah lebih dari 42 hari beribadah di Tanah Suci. Ia berharap agar ibadah para jemaah ditingkatkan di Tanah Air dan memicu peningkatab ibadah orang-orang sekitarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam mengatakan bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci secara garis besar berjalan dengan lancar walaupun mengalami sejumlah dinamika.

"Hari ini tanggal 3 Juli 2023, kami sudah memulai pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat yaitu Kloter JKS 1 asal Kabupaten Garut, dan Kloter JKS 2 dari Kabupaten Cianjur, nanti take off pukul 00.00 WAS," katanya.

Dalam kesempatan ini ia menyampaikan bahwa kondisi jamaah haji asal Jawa Barat dari 74 kloter JKS dan 25 kloter asal KJT dalam keadaan baik dan sehat.

"Sekarang diisi dengan aktivitas-aktivitas untuk ke Masjidil Haram, adalah tawaf sunnah, salat fardhu, salat berjamaah di Masjidil Haram," katanya.

Ia juga memohon doa kepada semua masyarakat Jawa barat agar pemerintah sukses dalam penyelenggaraan haji. Sehingga yang sudah dilalui akan jauh lebih baik lagi ke depannya.

Ia mengatakan total jamaah haji Jawa Barat tahun ini mencapai 40 141 orang, berikut petugas. Dibagi dalam dua embarkasi, yakni 30.883 dari JKS, dan 9.268 dari KJT.

Pemulangan jemaah haji gelombang pertama melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, akan berlangsung dari 4-18 Juli 2023. Jemaah haji yang berangkat pada gelombang kedua akan menuju Madinah terlebih dahulu mulai 10 Juli 2023.

Proses pemulangan mereka dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah akan berlangsung dari 19 Juli-2 Agustus 2023.(Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam)