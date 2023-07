Chord Lagu Mangkade, Lagu Sunda dari Darso yang Populer, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Mangkade.

Lagu Mangkade adalah lagu Sunda dari Darso.

Hingga kini, karya Darso masih menjadi favorit berbagai kalangan.



Chord Lagu - Mangkade

Intro : Am – F (2x)

Am – F – E – Am

(*)

Am F Am

Kade jang ulah kamalinaan

Am F Am

Jang lamun keur bobogohan

F Am

bisi mantak kapoekan

Am F Am

mangkade neng ulah kalelewihan

Am F Am

neng lamun keur sosonaan

E Am

bisi engkeu coplok iman

(**)

E

Bobogahan teu dilarang

F Am

bobogahan teu di carang

E

tapi mun kamalinaan

F Am

awas kade kena tilang

E

Bobogohan pek teh teuing

G Am

bade berang bade peuting

E

tapi ulah kawas ucing

G Am

bisa bisa masuk angin

Reff :

Am

Udar ider ka situ saer

E

dagang endol dikalapaan

F

aduh lajer tuh ugar uger

E Am

gundal gendol eweh bapaan

Am

Udar ider ka situ saer

E

dagang endol dikalapaan

F

aduh lajer jeung ugar uger

E Am

gundal gendol eweh bapaan

A G

Dina parahu cinta anu urang

C G

Anteng ngangkleung dina sagara katresna

D A Bm

Duh paduduaan

G F# B

duh salalamina

