Nanti Sore Viking Galuh Pilih BONJOVI Karena Sulit Dapat Tiket Laga Persib Bandung vs Madura United

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Susahnya untuk mendapatkan tiket laga Persib Bandung vs Madura United di Stadion GBLA Bandung Minggu (2/7) sore mendapat reaksi keras dari kalangan bobotoh.

Termasuk dari bobotoh asal Ciamis yang tergabung dalam Viking Galuh.

“Untuk memperoleh tiket Persib susahnya luar biasa, ribet. Sudahlah mahal, ribet lagi. Biasanya tiket nonton di Tribun Timur itu kan Cuma Rp 50.000, sekarang sudah naik jadi Rp 125.000. Naiknya dua kali lipat lebih,” keluh Ketua Viking Galuh, Tatang Hermanto alias Te Be kepada Tribun di Genset Squad , pelataran utara Stadion Galuh Ciamis Minggu (2/7).

Karena ingin menyaksikan laga Persib vs Madura United langsung ke GBLA, menurut Te Be ia sudah mencoba berkali-kali pesan tiket via online, tapi tak kunjung berhasil.

Bahkan sudah ganti akun, tadi malam diulangi beberapi kali. “Tapi tidak kunjung hasil. Ya mau gimana lagi, pilihan terakhir nonton siaran langsung aja lewat tivi (bonjovi atau bobotoh jonjon dina tivi) jadinya,” katanya.

Menyusul ribetnya urusan tiket laga Persib vs Madura United tersebut, menurut Te Be dan sejumlah rekan-rekan bobotoh di Ciamis sempat berkumpul Sabtu (1/7).

“Ternyata rekan Viking di Ciamis hanya lima orang yang dapat tiket. Mungkin karena jauh dari Bandung, jadi akses tiket online nya susah,” ungkap Te Be.

Bagi yang tidak ke bisa nonton langsung ke GBLA Bandung, menurut Te Be, Viking Galuh sepakat dengan sikap Persib Viking Club (Viking Pusat) yang akan membuat Stadion GBLA sunyi saat laga Persib vs Madura United.

“Informasinya tidak ada koreo, tidak ada bendera, tidak ada nyanyian-nyanyian. Tidak ada chant. Semuanya duduk manis. Bahkan pada menit 75 saat laga berlangsung rekan-rekan bobotoh yang nonton di Tribun Timur, semuanya akan keluar. Tribun Timur dikosongkan, sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan-rekan bobotoh yang sulit dapat tiket,” tegasnya.

Menurut Te Be, perbaikan soal tiketing menjadi secara online memang bagus. Tapi tidak mungkin dilakukan sekaligus.

“Kalau memang niatnya untuk perbaikan. Lakukanlah secara bertahap. Di Inggris yang sekarang bagus, dulunya juga dilakukan secara bertahap. Di Italia malah tidak bisa."

"Kalau Persib mau jadi percontohan (sola tiketing) jangan korbankan bobotoh dong. Kecuali kalau manajemen menganggap bobotoh hanya sekedar komoditas,” imbuh Te Be.

Padahal bobotoh itu adalah power bagi Persib, yang selalu memberi dukungan untuk Persib sepenuh hati.

‘Sudah menjadi tradisi bagi kami di Ciamis kalau Persib main di kandang (home). Kami dari Ciamis ramai-ramai berangkat ke Bandung, sewa mobil, siapkan bekal untuk rokok, makan dan minum."