Sinopsis Film Indiana Jones and The Dial of Destiny dan Daftar Pemainnya,Film Terakhir Harrison Ford

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sinopsis film Indiana Jones and the Dial of Destiny, lengkap dengan jadwal tayang hingga daftar pemainnya.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny menjadi film terakhir Harrison Ford memerankan sosok arkeolog legendaris yang ikonik

Diketahui, film kelima Indiana Jones ini disutradarai oleh James Mangold.

Adapun keempat film sebelumnya selalui disutradai oleh Steven Spielberg.

Lantas, bagaimanakah sinopsis film Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Sinopsis Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones (Harrison Ford) sudah berada di ujung kariernya sebagai seorang arkeolog dan dosen sebuah universitas.

Namun, kehidupannya seketika berubah saat Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) datang menghampiri untuk bertanya soal Antikythera karya Archimedes.

Helena Shaw adalah putri dari Basil Shaw (Toby Jones) yang merupakan sahabat dekat Indy saat merampas Antikythera dari Nazi.

Antikythera merupakan artefak peninggalan penting yang bisa digunakan untuk menjelajahi waktu.

Barang tersebut juga diincar oleh Dr. Voller (Mads Mikkelsen) yang ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Antikythera akhirnya jatuh ke tangan Helena yang berniat menjualnya ke pasar gelap.

Di saat bersamaan, Dr. Voller mengerahkan semua timnya untuk mengambil Antikythera dari Helena.

Indiana Jones tua akhirnya terseret ke dalam perebutan Antikythera agar tak jatuh ke tangan Dr. Voller.

Daftar Pemain Indiana Jones and the Dial of Destiny