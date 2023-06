Keren, Ini Karya Sineas Lokal dalam 5 Program Wajah Indonesia yang Tayang di Bioskop Online

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bioskop Online hadir dengan 5 Wajah Indonesia, program penayangan film pendek yang akan membawa penonton dalam perjalanan menggugah dan memukau melalui dunia sinema Indonesia.

Program ini berisikan lima film pendek pilihan yang masuk ke dalam festival film Indonesia maupun internasional, yakni “Jamal”, “Berlabuh”, “Ride To Nowhere”, “Boncengan”, dan “Hai Guys Balik Lagi Sama Gue, Tuhan!”.

VP Growth & Marketing Digital Business Visinema, Bonifacius Soemarmo, mengatakan, Program 5 Wajah Indonesia adalah satu upaya untuk mengangkat karya film pendek Indonesia dan memberikan panggung yang layak bagi para pembuat film muda.

"Program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan beragam cerita unik yang mewakili keanekaragaman budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia,” kata Bonifacius dalam keterangannya, Selasa (28/6/2023).

Berikut ini adalah 5 film pendek yang akan Bioskop Online tayangkan dalam Program 5 Wajah Indonesia:

1. Jamal

Jamal adalah film karya sutradara Muhammad Heri Fadli yang berdurasi 14 menit.

Film yang rilis pada 2020 ini bercerita tentang Nur (35) yang sedang mengangkat jemuran dikejutkan dengan kepulangan suaminya secara tiba-tiba. Suaminya merupakan buruh migran di Malaysia.

Film pendek ini berhasil masuk ke sejumlah festival film dalam dan luar negeri.

Beberapa di antaranya, Official Selection 15th Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2020 (Premiere), Official Selection SUNDANCE: Asia 2021, Main Award International Youth Media Festival YOUKI 2021–Austria, Special Program & Opening Film Tampere Film Festival, Official Selection Festival Internacional De Cinema De Lleida Visual-Spain, Official Selection Film & Music Global Fest ISCHIA 2021, Official Selection SLAMDANCE Film Festival 2021, dan Nomination Minikino Film week 8 2022.

2. Berlabuh

Film Berlabuh memiliki durasi 15 menit yang bercerita tentang Tirta (27) berprofesi sebagai seorang anak buah kapal (ABK) mesin di sebuah kapal penyeberangan domestik.

Ia mengalami persoalan finansial di saat masa kerjanya sudah hampir habis kontrak.