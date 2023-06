Warga Cianjur Harus Tahu, Pemkab Gelar Pasar Murah untuk Kendalikan Harga, Ini Waktu dan Lokasinya

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur akan menggelar operasi pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha 2023.

Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga sejumlah kebutuhan pokok penting yang mulai naik.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring ke sejumlah pasar tradisional, beberapa harga kebutuhan bahan pokok penting tengah naik.

"Seperti cabai tanjung dari seharga Rp 45 ribu per kilogram jadi Rp 80 ribu per kilogram. Ayam potong dari semula Rp 37 per kilogram menjadi Rp 42 ribu per kilogram," kata Herman pada wartawan, Senin (26/6/2023).

Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga bahan pokok penting tersebut, pihaknya bakal menggelar pasar murah di halaman Kantor Pemkab Cianjur.

"Pasar murah ini akan mulai digelar Selasa (27/6/2023). Semua kebutuhan bahan pokok akan kami sediakan," katanya.

Herman menyebutkan, sejumlah kebutuhan bahan pokok penting tersebut akan dipasok langsung oleh petani dari Sukaresmi, dan peternak di Cianjur dengan harga di bawah pasar.

"Operasi pasar murah ini dilakukan dalam rangka mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok penting di Cianjur yang saat ini tengah mengalami kenaikan," ucapnya. (*)