Parade Foto Presdir Garudafood Hardianto Atmadja Beri Kuliah Umum di Kampus Unpar

Presdir Garudafood Hardianto Atmadja memberi Kuliah Umum di Kampus Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jumat (23/6/2023).

Dalam kuliah umumnya, Hardianto memaparkan, untuk mendukung kegiatan operasional bisnisnya, Garudafood menerapkan Holistic Strategic Model (Best Brand, Best Value dan Best Network).

Serta melakukan Open Collaboration Strategy untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang berkualitas, melakukan transformasi digital teknologi yang terintegrasi hingga penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Presiden Direktur (Presdir) Garudafood Hardianto Atmadja menyampaikan paparan saat memberikan Kuliah Umum bertema Strategi Bisnis Pangan di Era Digital, di Kampus Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/6/2023). (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

