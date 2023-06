'Oh My God', Teriak Awak Media Amerika Serikat Saat Agnez Mo Berjalan di Red Carpet, Videonya Viral

TRIBUNJABAR - Sebuah video Agnez Mo diteriaki dan disoraki para wartawan Amerika Serikat pada momen red carpet kini menjadi viral.

Momen tersebut sebetulnya menjadi momen yang menakjubkan.

Pasalnya, Agnez bukan disoraki karena kelakuan menyebalkan melainkan penampilan 'wah'-nya.

Kala itu dia memakai gaun berwarna kuning cerah berbahan brokat.

Penampilannya ini tampak seksi karena gaun tersebut mengekspos dada dan pahanya.

Saat melenggang memasuki red carpet, Agnez langsung disambut teriakan wartawan dan banyak penggemarnya.

"Agnez.. Agnez.." teriakan bahagia yang terdengar berharap Agnez bisa menengok ke arahnya.

Namanya dipanggil-panggil oleh orang-orang di depannya.

Saking kagumnya bahkan ada salah seorang fotografer yang ikut meneriakinya.

"Oh my God!" kata di teriakan itu.

"Agnez left side."

"Agnez this side."

"Keep moving foward, Agnez."

"So proud of you."