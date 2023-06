BURSA TRANSFER Pemain Liga Inggris Hingga Hari Ini, dari Manchester City sampai Luton Town

TRIBUNJABAR.ID, LONDON - Bursa transfer pemain di Liga Inggris baru akan dibuka 1 Juli 2023 nanti.

Meski demikian, sejumlah klub sudah mengumumkan perekrutan pemain baru.

Termasuk di antaranya adalah klub Newcastle United.

Newcastle getol memburu pemain di bursa transfer kali ini namun yang diumumkan gabung baru Yankuba Minteh dari klub Denmark, Odense.

Sementara itu Manchester City bahkan tak ada pergerakan sama sekali, baik pemain baru mapun pemain keluar.

Berikut adalah daftar pemain masuk dan keluar data resmi Premier League:

Pemain Manchester United Casemiro (kedua dari kanan) mencetak gol ke gawang Chelsea pada laga tunda pekan ke-32 Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Old Trafford, Jumat (26/5/2023) dini hari WIB. (AFP/OLI SCARFF)

Manchester City

No transfers yet

Manchester United

Ethan Galbraith Released Free Agent Details

Phil Jones Released Free Agent Details

Axel Tuanzebe Released Free Agent Details

Ethan Galbraith Released Free Agent Details

Di’Shon Bernard Released Free Agent Details

Eric Hanbury Released Free Agent Details

Charlie Wellens Released Free Agent Details

Manni Norkett Released Free Agent Details

Newcastle United

Yankuba Minteh Transfer In Odense Boldklub Details

Harry Barclay Released Free Agent Details

Niall Brookwell Released Free Agent Details

Ciaran Clark Released Free Agent Details

Dan Langley Released Free Agent Details

Matty Longstaff Released Free Agent Details

Joe Oliver Released Free Agent Details

Josh Stewart Released Free Agent Details

Isaac Westendorf Released Free Agent Details

Chris Wood Transfer Out Nottingham Forest Details

Arsenal

Nikolaj Moller Transfer Out St. Gallen Details

Zach Awe Released Free Agent Details

Joel Ideho Released Free Agent Details

George Lewis Released Free Agent Details

Ainsley Maitland Niles Released Free Agent Details

Matt Smith Released Free Agent Details

Tom Smith Released Free Agent Details

Kaleel Green Released Free Agent Details

Alexandar Kovacevic Released Free Agent Details

Tino Quamina R eleased Free Agent Details

Mathaeus Roberts Released Free Agent Details

Aston Villa

Youri Tielemans Transfer In Leicester City Details

Ashley Young Released Free Agent Details

Bournemouth

Hamed Traore Transfer In Sassuolo Details

Jefferson Lerma Released Free Agent Details

Jack Stacey Released Norwich City Details

Junior Stanislas Released Free Agent Details

Will Dennis Loan Out Kilmarnock Details

Brentford

Mark Flekken Transfer In Freiburg Details

Ethan Brierley Transfer In Rochdale Details

Kevin Schade Transfer In Freiburg Details

Romeo Beckham Transfer In Inter Miami Details

Pontus Jansson Transfer Out Malmo Details

Saman Ghoddos Released Free Agent Details

Tariqe Fosu Released Free Agent Details

Joel Valencia Released Free Agent Details

Brighton and Hove Albion

Mahmoud Dahoud Transfer In Dortmund Details

Joao Pedro Transfer In Watford Details

James Milner Transfer In Liverpool Details

Alexis Mac Allister Transfer Out Liverpool Details

Antef Tsoungui Transfer Out Feyenoord Details

James Beadle Loan Out Oxford Details