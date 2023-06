Sosok Gregoria Mariska Tunjung Pebulutangkis Tunggal Putri Kelas Dunia, Kini Dilamar Musisi Tampan

TRIBUNJABAR.ID - Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung dan musisi Mikha Angelo dikabarkan bertunangan pada Sabtu (24/6/2023).

Hal itu diketahui dari sejumlah unggahan keluarga hingga keduanya.

Terbaru, Gregoria Mariska Tunjung membagikan potret keduanya tengah pamer cincin.

Pasangan ini terlihat kompak mengenakan baju berwarna putih.

"To the moon, and back again. til forever, and then again," tulis Gregoria dalam unggahan pertunangannya.

Unggahannya pun langsung menuai banyak mendapatkan ucapan selamat dari rekan artis hingga sesama atlet.

"Congratss dek adeku," tulis Ge Widjaja.

"Congratulation," tulis Ziva Magnolya.

Tengah menjadi perbincangan, lantas bagaimanakah sosok Gregoria Mariska Tunjung?

Sosok Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih lahir pada 11 Agustus 1999.

Gregoria merupakan salah satu pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia.