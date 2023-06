Persib Bandung Ajak Bobotoh Berkolaborasi, Siapkan Empat Langkah Besar Bersama Mitra, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sepak terjang klub sepakbola di sebuah kompetisi tak lepas dari dukungan fans dan mitra.

Persib Bandung, di bawah naungan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), pun melakukan berbagai jurus jitu untuk berkolaborasi dengan Bobotoh dan mitranya.

Salah satunya berkontribusi menciptakan iklim sepakbola yang positif di dalam negeri dengan menggelar diskusi Ngariung Bersama Persib: Marketing Community in Football Industry.

Persib mengajak kalangan profesional dari berbagai brand untuk berbincang-bincang secara hangat seputar sepakbola dan berbagai aktivasi di sebuah klub.

Direktur Komersial PT PBB, Gabriella Witdarmono, mengatakan sepakbola Indonesia sudah semakin berkembang.

Perkembangan ini tidak hanya soal persaingan, tetapi juga tentang pertumbuhan klub bersama mitra.

Terbukti dengan adanya kerja sama yang terjalin antara mitra dengan Persib dalam jangka waktu yang lama karena kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan.

“Dulu, sepakbola itu 90 menit dengan fandom. Selama itu juga dan sponsor memasang logonya di jersey. Sekarang, sepakbola sudah berbeda dengan banyak aktivitas kami buat di luar lapangan. Fandom sepakbola sudah tidak 90 menit, tapi selama 365 hari dan 24 jam,” kata Gabriella Witdarmono dalam diskusi yang digelar di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Wanita yang akrab disapa Gabby menerangkan bahwa Persib menyiapkan empat langkah besar yang bisa dilakukan bersama mitra.

Empat langkah besar itu adalah pemasangan logo di jersey, pemanfaatan sejumlah media untuk kampanye dan aktivasi, memaksimalkan fungsi sosial media, dan meningkatkan customer experience.

“Sponsorship itu seperti pasang logo dan see you next time. Sedangkan partnership (kemitraan) di Persib, kita duduk bersama (dengan mitra) membuat program, untuk tidak hanya meningkatkan penjualan tapi lebih dari itu menciptakan pengaruh yang berlanjut dalam waktu lama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Minutes of Manager Initiator, Fanbul Prabowo, menyebutkan bahwa menciptakan pengaruh menjadi salah satu kekuatan klub sepakbola.

Fanbul Prabowo yang hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini menyebutkan bahwa sponsorship di klub sepakbola tidak hanya logo placement tapi bisa lebih besar dari itu.

"Sepakbola di Indonesia adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk merangkul seluruh akses ekonomi,” kata Fanbul.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Salah satu peserta bernama Rasyif mempertanyakan perihal rivalitas antar suporter klub sepakbola di Indonesia yang dianggap cukup tajam dan bisa berpengaruh terhadap brand mitra.

Namun dengan tegas, Gabby mengatakan bahwa rivalitas tersebut terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap penjualan.

“Suporter memiliki keinginan yang lebih untuk membeli produk dari brand yang bekerja sama dengan klub yang dia dukung, tapi tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa seorang suporter tidak membeli sebuah produk karena produk tersebut merupakan mitra dari klub lawan,” ujarnya. (*)