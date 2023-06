PLN Icon Plus Kerja Sama dengan Sacomtel LDA Kembangkan Layanan Teknologi Informasi di Timor Leste

TRIBUNJABAR.ID, Timor Leste, 22 Juni 2023 - PT PLN (Persero) melalui subholding beyond kWh PLN Icon Plus menjajaki peluang kerja sama global dengan Sacomtel LDA dari Sacom Grupo untuk menghadirkan layanan Information and Communication Technology (ICT) di Timor Leste.

Sacomtel LDA adalah perusahaan di Timor Leste yang bergerak di bidang ICT, dan merupakan anak usaha dari perusahaan SACOM Grupo.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) mengenai ICT dengan Sacomtel LDA, di Dili, Timor Leste, pada Senin, (19/06).

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa komitmen yang telah diinisiasi oleh Icon Plus bersama Sacomtel LDA ini, diharapkan dapat terus berlanjut untuk saling berkolaborasi.

“Kerja sama ini merupakan langkah awal bagi keduanya, semoga kerja sama antara Icon Plus dan Sacomtel ini tidak berhenti di sini, tapi akan terus berlanjut dalam kolaborasi nyata,” ucap Darmawan.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan, kepercayaan yang diberikan Sacomtel menjadi kesempatan baik sekaligus tantangan bagi PLN Icon Plus untuk menghadirkan layanan terbaik di Timor Leste.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Sacomtel LDA yang memilih PLN Icon Plus sebagai mitra dalam penyedia layanan ICT bagi masyarakat Timor Leste. Suatu kehormatan bagi kami dan semoga hubungan kerja sama ini dapat saling memberi manfaat bagi kedua pihak" ujar Ari.

Ari menambahkan, penandatanganan HoA mengenai ICT ini merupakan langkah awal sinergi bersama PLN Icon Plus dan Sacomtel LDA untuk menyediakan layanan ICT di Timor Leste.

"Kami akan memberikan dukungan layanan terbaik dan berharap kerja sama yang dibangun akan membuka peluang pengembangan solusi ICT lainnya dalam mendukung perkembangan bisnis Sacomtel LDA ke depan dan untuk kepentingan masyarakat Timor Leste" pungkas Ari.

Senada dengan Ari, Presiden Direktur Sacomtel LDA, Abilio Araujo juga menyambut dengan baik kerja sama antara dua perusahaan dari negara bertetangga ini.

“Kita tidak bisa memilih tetangga. Namun, Timor Leste bertetangga dengan Indonesia adalah suatu berkat Tuhan. Termasuk saat ini, semoga adanya kerja sama Sacomtel LDA dengan PLN Icon Plus dari Indonesia bisa mendukung kemajuan dunia digital di Timor Leste,” tutup Abilio Araujo.

PLN Icon Plus dan Sacomtel LDA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ICT, keduanya tumbuh sebagai anak usaha dari sebuah perusahaan energi listrik nasional, dalam hal ini, PT PLN (Persero) dan Sacom Grupo.

PLN Icon Plus dan Sacomtel LDA sepakat untuk menjalin kerja sama Business to Business untuk penyediaan Layanan Internet Gateway di wilayah Timor Leste.

Turut hadir, Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta dalam menyaksikan penandatanganan kerja sama yang masing-masing dilakukan oleh Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Abilio Araujo, Presiden Direktur Sacomtel LDA.