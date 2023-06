Sumringahnya Luis Milla dan Tyronne del Pino Tatap Musim Baru, Skuad Persib Bandung Nyaris Lengkap

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla tersenyum sumringah bersama anak asuhnya yang baru, Tyronne del Pino.

Diketahui Tyronne del Pino merupakan rekrutan asing Luis Milla pada musim ini.

Ia memboyong Tyronne del Pino dari Spanyol untuk mengisi posisi gelandang.

Sejak diumumkan sebagai bagian dari Persib Bandung, Tyronne del Pino tak lantas bergabung latihan.

Ia sempat absen beberapa pekan karena urusan administrasi.

Kini Luis Milla pun bisa bernapas lega karena pemain incarannya sudah bergabung bersamanya dan pemain Persib Bandung lainnya untuk pemusatan latihan di Yogyakarta.

Momennya diabadikan melalui unggahan Luis Milla di Instagram, Rabu (21/6/2023).

Keduanya kompak tersenyum dan saling merangkul.

"Welcome to the @persib family @tyronne11 (selamat datang di keluarga Persib, Tyronne)," tulis Luis Milla dalam keterangan unggahannya dikutip dari @luismillacoach pada Kamis (22/6/2023).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itupun mengaku bersemangat untuk menyambut musim baru bersama anak asuhnya itu.

"We're excited to start the new season (kita bersemangat untuk memulai musim baru)," lanjutnya.

Unggahan tersebut lantas mendapatkan respons langsung dari Tyronne del Pino.

Tyronne mengaku bersyukur bisa menjadi bagian dari Persib Bandung.

"Very grateful and happy for the warm welcome of the whole team! (Sangat bersyukur dan bahagia karena sambutan hangat dari semua tim!)," balas Tyronne del Pino.