BERITA PERSIB BANDUNG Pagi, Tyronne Akan Jalani Latihan Perdana Hari Ini, Tadi Malam Sampai Jogja

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang asing baru milik Persib Bandung, Tyronne del Pino, dijadwalkan sudah bergabung dalam sesi latihan pada hari ini, Rabu (21/6/2023).

Pemain yang kehadirannya sudah ditunggu-tunggu bobotoh ini sudah sampai di Yogyakarta, Selasa (20/6/2023) malam.

Tyronne langsung ke Yogyakarta karena pasukan Luis Milla sedang menjalani pemusatan latihan di sana.

Bahkan, Persib juga akan beruji coba melawan PSS Sleman, Minggu (25/6/2023) sore.

Dalam unggahan akun Instagram ofisial Persib, Tyronne terlihat berjalan dengan Marc Klok di Bandara Internasional Yogyakarta.

Sedankan di Instagram Story, terlihat mantan penggawa Nakhon Ratchasima Mazda FC tersebut mengenakan setelan kaus putih dengan celana abu-abu, serta sepatu putih, keluar dari sebuah lift untuk bersiap menuju hotel guna beristirahat.

Baca juga: JADWAL Laga Pramusim, Malam Ini RANS Hadapi Persija Jakarta, Persib Bandung Akan Jumpa PSS

Dan di hotel, ia pun menyampaikan salam bagi para bobotoh yang sudah menantikan kedatangannya bergabung bersama dalam program pemusatan latihan tim Persib.

"See you tomorrow on training, bobotoh, bye bye," ujar Tyronne seraya menuju kamar.

Tyronne mengaku sangat senang telah tiba di Indonesia. Ia pun mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Pangeran Biru di musim perdananya di Liga 1.

“Saya senang akhirnya bisa tiba dan bersama dengan teman-teman di Persib. Terima kasih dan tentunya saya sangat bangga karena Persib merupakan tim yang besar di negara ini. Saya merasa terhormat,” ucapnya dilansir dari laman ofisial Persib.co.id, Selasa (20/6).

Baca juga: Gelandang Asing Persib Bandung Akhirnya Tiba di Indonesia, Langsung Gabung TC di Yogyakarta

Dengan telah hadirnya Tyronne del Pino, maka Persib tinggal menunggu kedatangan satu pemain asing lainnya, yakni Alberto Rodriguez Martin yang dijadwalkan akan tiba dalam waktu dekat.

Alberto merupakan pemain yang berposisi bek. (*)