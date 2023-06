Jadwal Lengkap Voli AVC Challenge Cup 2023 Putri, Indonesia Main Lagi Lawah Filipina, Besok

TRIBUJABAR.ID - Ini jadwal lengkap AVC Challenge Cup 2023. Indonesia, pada hari pertama berhasil menang atas Makau 3-0.

Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Filipina, Selasa (20/6/2023).

Adapaun Makau dan Filipina akan berhadapan hari ini, pada pukul 11.00 WIB.

Indonesia, Makau, dan Filipina tergabung di grup A.

Turnamen bola voli AVC Challenge Cup 2023 for Women ini digelar di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur pada 18-25 Juni 2023.

Selain Indonesia, Makau, dan Filipina. Peserta lainnya adalahHong Kong, Chinese Taipei, Iran, India, Australia, Uzbekistan, Vietnam, dan Mongolia.

"Tim yang juara di AVC akan berjuang di FIVB Challenge, jika juara ke VNL. Semoga tim Indonesia bisa menang. Paling tidak bisa menembus empat besar," ucap Ketua Umum PB PBVSI, Imam Sudjarwo.

Pembagian Grup



Pool A

Indonesia

Makau

Filipina

Pool B

Hong Kong

Chinese Taipei

Iran

Pool C

India

Australia

Kazakhstan

Pool D

Uzbekistan

Mongolia

Vietnam



Jadwal Lengkap



11.30 WIB: Makau Vs Indonesia (0-3)

14.00 WIB: Hong Kong Vs Chinese Taipei (3-0)

16.30 WIB: India Vs Kazahkstan (3-1)

19.00 WIB: Vietnam Vs Mongolia (3-0)

Senin, 19 Juni 2023

11.30 WIB: Filipina Vs Makau

14.00 WIB: Iran Vs Hong Kong

16.30 WIB: Australia Vs India

19.00 WIB: Uzbekistan Vs Vietnam

Selasa, 20 Juni 2023

11.30 WIB: Chinese Taipei vs Iran

14.00 WIB: Kazakhstan Vs Australia

16.30 WIB: Mongolia Vs Uzbekistan

19.00 WIB: Indonesia Vs Filipina



