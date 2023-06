Hasil Audisi Indonesia's Got Talent 2023 Tadi Malam: Penyanyi Boardway Cilik Dapat Golden Buzzer

TRIBUNJABAR.ID - Simak hasil audisi Indonesia's Got Talent 2023 tadi malam, Minggu (18/6/2023).

Ajang pencarian bakat yang tayang di RCTI ini kembali dengan tahap audisi ketiga.

Terdapat 14 peserta yang menunjukkan talenta mereka di hadapan Rossa dan juri lainnya.

Salah satunya yang paling mencuri perhatian adalah Melody, penyanyi cilik asal Jakarta.

Melody menampilkan bakat menyanyi broadway.

Ia membawakan lagu "I Want It All", salah satu soundtrack film Barbie and The Secret Door.

Melody berhasil membuat para dewan juri terpana dengan penampilannya yang manis, ceria, serta ekspresif di atas panggung.

Melody, peserta Indonesia's Got Talent 2023 yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer.

Berkat penampilan memukaunya, Melody mendapatkan Golden Buzzer dari Reza Oktovian.

Ia pun otomatis lolos ke babak semifinal.

Selain Melody, ada delapan peserta lainnya yang berhasil lolos ke babak berikutnya.

Berikut adalah hasil audisi ketiga Indonesia's Got Talent 2023 selengkapnya:

1. Bratayudha - grup Paskibra asal Subang

2. Chronicles - grup penari asal Bandung

3. LAS - grup penari asal Bekasi