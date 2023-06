Sosok Surya Sahetapy Anak Penyanyi Dewi Yull, Jadi Guru Hingga Raih Tiga Penghargaan di Amerika

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok pria yang berprofesi sebagai guru di Amerika Serikat.

Sang ibu pun begitu bahagia atas sejumlah pencapaian anaknya.

Sosok guru tersebut adalah Surya Sahetapi, anak penyanyi senior Dewi Yull.

Baca juga: Sosok Gilang Dirga Artis yang Trending Topik, Tuai Pujian Warganet Karena Adakan Lomba Adzan

Beberapa waktu lalu, Surya Sahetapy tengah menjadi sorotan atas prestasinya.

Diketahui, Surya Sahetapi telah mengitu wisuda S2 di kampusnya, Rochester Instituete of Technology (RIT).

Dalam wisuda terebut, Surya Sahetapy meraih tiga peghargaan yaitu International Student Outstanding Service Award, The Outstanding Graduating Student Award In The Master's Degree dan NTID Graduate College Delegate.

Bangga dengan pencapaian sang anak, Dewi Yull dan sang suami pun langsung ke Amerika mendampingi putranya wisuda.

Dewi yull mengungkapkan rasa bangganya pada sang anak di akun Instagram pribadinya.

Mengenakan pakaian berwarna hitam, Dewi Yull melihat langsung sang putra meraih sederet prestasi yang membanggakan.

Tak sampai situ, Dewi Yull dan Surya Sahetapy pun diundang podcast di KJRI New York atas pencapaian sang putra.

Tak hanya Dewi Yull, mereka yang ada di KJRI New York pun turut bangga dengan pencapaian Surya Sahetapy.

Lebih lanjut, pulang dari Amerika, Dewi Yull mewakili Surya Sahetapy mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Surya Sahetapy mendapat penghargaan sebagai laki-laki tuli Indonesia pertama yang mendapatkan gelar master dalam bidang Pendidikan Tuli di negara lain.

Dikarenakan Surya Sahetapy berada di Amerika, Dewi Yull mewakili sang putra menerima penghargaan tersebut.