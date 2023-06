Jadwal Final Indonesia Open 2023, Pebulutangkis Cimahi Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia

TRIBUNJABAR,ID, JAKARTA - Pebulutangkis asal Cimahi, Anthony Sinisuka Ginting menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final Indonesia Open 2023.

Di final hari ini, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi pebulutangkis nomor satu dunia, Viktor Axelsen.

Pertandingan final Indonesia Open 2023 ini disiarkan langsung iNews TV mulai pukul 12:00 WIB.

Pertandingan Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen merupakan pertandingan kelima atau terakhir.

Di semifinal kemarin, Ginting sukses mengandaskan Li Shi Feng lewat dua gim saja dengan skor 21-17 dan 21-15.

Sementara ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Rambitan gagal ke final setelah kandas di tangan ganda Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Ganda Malaysia ini menang 12-21, 23-21, 21-13 untuk menghadapi ganda India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.(*)

Hasil Lengkap Semifinal

Ganda Campuran

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) Vs Feng Yan Zhen/Huang Dong (China): 21-19, 21-10

Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) Vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Taiwan): 22-20, 11-21, 21-16

Tunggal Putri

Chen Yu Fei Vs An Se Young: 21-8, 21-17

Carolina Marin (Spanyol) vs Ratchanok Intanon (Thailand): 21-12, 21-11

Ganda Putri

Bae Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) Vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan): 21-13, 21-10

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) Vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang): 21-16, 12-21, 21-13

Ganda Putra

Satwiksairaj Rankereddy/Chirag Sheety (India) Vs Kang Min Hyuk/Seo Seing Jae (Korea Selatan): 17-21, 21-19, 21-18

Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) Vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Rambitan: 12-21, 23-21, 21-13

Tunggal Putra

Viktor Axelsen (Denmark) Vs Prannoy HS (India): 21-15, 21-15

Antony Sinisuka Ginting Vs Li She Feng (China): 21-17, 21-15

Jadwal Final Indonesia Open 2023

Istora Senayan

Minggu, 18 Juni 2023

12.00 WIB - selesai

Gim 1

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino

Gim 2

Carolina Marin vs Chen Yu Fei

Gim 3

Baek Ha-na/Lee So-hee vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota

Gim 4

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Gim 5

Viktor Axelsen vs Anthony Sinisuka Ginting