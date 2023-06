Bobotoh Resah Siapa Pemain yang Akan Didepak Luis Milla dari Persib &Tanyakan Keberadaan Duo Spanyol

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh resah setelah Luis Milla memberi sinyal akan memperkecil skuad Persib Bandung saat ini.

Menjelang Liga 1 2023/2024, Luis Milla mengatakan bahwa akan memangkas total pemain yang ia asuh di musim yang baru ini.

"Di akhir pemusatan latihan saya rencananya hanya akan bekerja dengan 22-23 pemain tiga pemain dari akademi. Bagi saya itu lebih baik untuk bekerja bersama," kata Luis Milla.

Kabar tersebut pun sudah terdengar oleh suporter Maung Bandung, bobotoh.

Bobotoh penasaran hingga resah siapakah Pangeran Biru yang akan didepak oleh Luis Milla.

Hal tersebut mereka ungkapkan melalui komentar diunggahan Instagram @persib.

Selain merasa resah dan penasaran, bobotoh pun meminta Luis Milla untuk mempertimbangkan terkait pemain yang akan didepak jelang kompetisi ini dimulai.

Tak hanya itu, mereka tampaknya khawatir jika Pangeran Biru harus dipangkas.

squad di pangkas jdi 23 ? can nu ka timnas can nu cedera can nu akumulasi can piala indo rek bergulir deui moal nanaon kuch?.

9 pemain yg bakal di coret siapa aja?.

Yg usia nya udah tua dibuang sib,cari yg muda potensial masih banyak sib.

Oh ini kode pemain pemain yang dipilih hanya 23 pemain + 3 pemain akademi kah???.

Selain itu, bobotoh pun meresahkan dua pemain asing baru yang masih belum bergabung.

Dua pemain asing itu adalah Tyronne Del Pino Ramos dan Alberto Rodriguez Martin.