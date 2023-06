The Corrs, Grup Band asal Irlandia Akan Gelar Konser di Ancol 18 Oktober 2023 setelah 18 Tahun Vakum

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Band keluarga asal Irlandia yang sudah melegenda, The Corrs siap menggelar konser di Indonesia tahun ini.

Ravel Entertaiment mengumumkan kepastian band yang digawangi Andrea (lead vocals), Sharon (violin, piano, vocals), Caroline (drums, piano, vocals), dan Jim (guitar, piano, vocals) akan tampil di Jakarta.

"Akhirnya kami bisa mengumumkan konser The Corrs di Jakarta," kata kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment selaku promotor, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

Indonesia akan mendapat bagian dari konser tur reuni empat bersaudara tersebut yang telah hiatus sekitar 18 tahun.

"Ini juga ajang reuni mereka karena mereka sudah hiatus 18 tahun ya. Ini luar biasa untuk kita dan tim," ucap Naumi Claudia selaku Marketing Communication Ravel Entertaiment.

Rencananya The Corrs bakal mengadakan konser di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 18 Oktober 2023.

Tiket konser The Corrs di Jakarta dapat dibeli pada mulai 21 Juni 2023 melalui laman resmi thecorrsjakartacom.

Konser tersebut bisa jadi ajang nostalgia pecinta musik era 90an yang melekat dengan hits The Corrs seperti Breathless, Runaway, What Can I Do, All The Love in The World, dan lainnya.(Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana)