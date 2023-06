Siap-siap Nonton Liga Inggris, Chelsea Akan Melawan Liverpool Pada Pekan Pertama Musim 2023-2024

KOMPETISI sepak bola paling bergengsi di dunia, Premier League akan digelar dua bulan lagi. Jadwal Liga Inggris 2023-2024 ini sudah dirilis, Jumat (16/6/2023). Pada pekan pertama yang

bakal digelar pada 12-15 Agustus mendatang, ada big match yang patut disaksikan yaitu Chelsea versus Liverpool.

Laga The Blues kontra The Reds ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, pada Minggu (13/8/2023) malam WIB

Chelsea dalam laga perdana ini selaku tim tuan rumah. Tim yang pada 1 Juli 29023 bakal dilatih oleh Mauricio Pochettino itu berpotensi mengawali musim dengan raihan positif setelah melalui masa-masa sulit pada Liga Inggris musim lalu.

Pelatih Chelsea yang mantan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino (Twitter/ChampionsLeague)

Chelsea secara historis masih menjadi salah satu tim dengan persentase kemenangan terbesar pada pekan pertama Liga Inggris.

Dilansir dari laman resmi Premier League, persentase kemenangan Chelsea pada pekan pertama Liga Inggris adalah 64,5 persen.

Chelsea setara dengan Manchester United dan unggul atas tim-tim besar lain seperti Liverpool, Arsenal, dan Man City.

Mauricio Pochettino yang asal Argentina itu telah ditunjuk menjadi pelatih baru Chelsea. Ia punya waktu sekitar satu setengah bulan untuk mempersiapkan tim menjelang laga pertama kontra Liverpool.

Mauricio Pochettino yang sebelumnya pernah berkarier di Liga Inggris bersama Southampton dan Tottenham Hotspur, juga punya rekor apik ketika tampil pada pekan pertama.

Pelatih berkebangsaan Argentina itu hanya menelan satu kekalahan dari tujuh laga pertama di awal musim Liga Inggris. Dia berhasil memetik lima kemenangan dan satu hasil imbang pada enam laga lainnya.

Dengan demikian, persentase kemenangan Mauricio Pochettino pada laga pertama Liga Inggris ada di angka 71,4 persen.

Persentase kemenangan Mauricio Pochettino pada laga pertama Liga Inggris setara dengan pelatih Liverpool, Juergen Klopp.

Juergen Klopp (Tribunnews.com)

Salah satu di antara mereka akan memperperpanjang tren positif saat mengawali musim Liga Inggris 2023-2024.

Berikut Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris 2023-2024

Sabtu, 12 Agustus 2023

02.00 WIB: Burnley vs Manchester City

18.30 WIB: Arsenal vs Nottingham Forest

21.00 WIB: Bournemouth vs West Ham United

21.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Luton Town

21.00 WIB: Everton vs Fulham

21.00 WIB: Sheffield United vs Crystal Palace

23.30 WIB: Newcastle United vs Aston Villa

Minggu, 13 Agustus 2023

20.00 WIB: Brentford vs Tottenham Hotspur

22.30 WIB: Chelsea vs Liverpool Selasa

15 Agustus 2023

02.00 WIB: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers. (*)

