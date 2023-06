Momen Sedih Enzy Storia Pamit dari Tonight Show, Tanda Tinggalkan Dunia Hiburan Tanah Air?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Artis sekaligus presenter Enzy Storia meninggalkan dunia hiburan Tanah Air.

Dia menyatakan pamit undur diri dari acara yang turut membesarkan namanya, Tonight Show.

Enzy menjadi pemandu acara tersebut bersama Vincent Rompies, Desta, dan Hesti Purwadinata.

Di antara tiga nama lainnya, Enzy merupakan yang paling belakangan muncul.

Momen perpisahan Enzy bersama para host Tonight Show diwarnai banyak air mata.

Maklum saja mereka sudah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun memandu acara yang tayang di NET TV ini.

Keputusan meninggalkan Tonight Show ini diambil oleh Enzy setelah resmi menikah dengan Maulana Kasetra.

Maulana atau biasa disapa Molen merupakan seorang diplomat muda yang bekerja di KBRI Amerika Serikat.

Enzy diduga akan ikut bersama sang suami bertugas di Amerika Serikat.

Saat momen perpisahan Enzy dengan para host Tonight Show diwarnai dengan lagu dari Project Pop yang berjudul "Ingatlah Hari Ini".

Enzy beberapa kali tampak mengusap air matanya dengan tisu.

Enzy Storia saat menikah dengan Maulana Kasetra. (Instagram @enzystoria)

Enzy juga memeluk Vicent yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri.

Sementara Hesti dan Desta hanya bisa tersenyum ketika melihat keduanya berpelukan.

Selain para host, acara perpisahan Enzy Storia juga digelar oleh Natasha Rizky, Fifi Karamoy, dan Hesti Purwadinata.

Terlihat acara perpisahan diisi dengan makan bersama di mana hiasan kertas glitter, rangkaian balon, dan rangkaian bunga menghiasi tempat makan mereka.

Natasha Rizky menuliskan pesan yang diambil dari salah satu lagu The Beatles. “#enji you say goodbye, and i say hello," tulis ibu tiga anak itu.

Pesan dari Natasha Rizky ini semakin memperkuat dugaan bahwa Enzy akan menemani suaminya bertugas di Amerika Serikat. (*)

