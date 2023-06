TRIBUNJABAR.ID, CIKARANG - Perwakilan Main Dealer PT Daya Adicipta Motora (DAM), Amizar Maas dan Tamy Pratama berhasil meraih Juara ke-1 dan ke-2 untuk Kategori Instructor Category (Sport Class) pada ajang The 14th Astra Honda Safety Riding Instructors Competition (AHSRIC) 2023 yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor (AHM).



Selain di kategori Instruktur Kelas Sport, catatan prestasi lainnya juga ditorehkan di kategori Community Advisor Category (AT Class) yang berhasil meraih juara ke-3 oleh Ulfa Siti Rochman. Para instruktur ini berhasil mencatatkan prestasi terbaiknya di tingkat Nasional setelah melewati kompetisi dan berbagai tantangan yang sangat ketat bersama para instruktur lainnya di setiap kategori yang diikutinya.

Instruktur Safety Riding DAM Raih Juara AHSRIC 2023

Keberhasilan Amizar Maas meraih juara pertama juga sekaligus mendapatkan kesempatan untuk kembali berkompetisi pada tingkat selanjutnya dan mewakili Indonesia pada ajang The 2nd Asia & Oceania Safety Riding Instructors Competition 2024.



Chief Operating Officer DAM, Lerri Gunawan mengatakan, bahwa keberhasilan adalah hasil kerja keras dari seluruh tim safety riding di DAM yang telah mempersiapkan tim bertanding sejak jauh hari. Kompetisi ini sangat ketat dan melibatkan banyak peserta dari seluruh Main Dealer. Tentunya kami sangat bangga dengan keberhasilan ini yang merupakan kebanggaan bagi kami bersama masyarakat Jawa Barat.



“Sekali lagi kami ucapkan Selamat atas keberhasilan dan prestasi dari Amizar Maas, Tamy Pratama, dan Ulfa Siti Rochman. Kepada rekan-rekan tim yang telah ikut berjuang, kami ucapkan terima kasih, telah memberikan seluruh kemampuan yang ada. Kami berharap para instruktur DAM dapat terus berperan aktif menciptakan budaya aman dan nyaman saat berkendara dalam berkendara di tengah masyarakat,” ujar Lerri.



Penyelenggaraan AHSRIC terus berinovasi sebagai bagian dari penyesuaian kompetensi para instruktur. Tahun ini, seluruh kategori yang diikuti oleh para instruktur memiliki kriteria baru, yaitu pengujian coaching skill. Tak hanya terkait skill berkendara, materi yang diujikan pun semakin kaya dengan tambahan kemampuan memprediksi bahaya.



Berikut testimoni para pemenang dari Jawa Barat dalam kompetisi The 14th Astra Honda Safety Riding Instructors Competition (AHSRIC) 2023 :



Amizar Maas :

Alhamdulillah pencapaian luar biasa ini sesuai dengan target yang saya harapkan. Meski saya akui persaingan di tingkat Nasional ini sangat ketat dan bergengsi, namun saya sangat bersyukur sekali bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga dan perusahaan tempat saya bekerja PT DAM dengan meraih Juara di kategori Instruktur Kelas Sport pada ajang AHSRIC 2023.



Untuk kompetisi selanjutnya saya akan mempersiapkan segalanya dan tentunya akan didukung penuh oleh DAM bersama AHM. Semoga kami bisa kembali memberikan prestasi terbaik ketika nanti mewakili Indonesia di ajang The 2nd Asia & Oceania Safety Riding Instructors Competition 2024. Mohon doa dan dukungannya.



Tamy Pratama :

Persaingan di ajang AHSRIC setiap tahun selalu berlangsung sangat ketat maka diperlukan strategi khusus dan fokus dari kami untuk meminimalisir kesalahan saat berkompetisi. Saya bersyukur bisa meraih juara ke-2. Terima kasih atas dukungan penuh dari manajemen DAM dan tim instruktur safety riding DAM yang sangat kompak, semoga di ajang AHSRIC selanjutnya bisa meraih peringkat pertama.



Ulfa Siti Rochman :

Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih bisa mewakili Jawa Barat dan DAM untuk bisa mewakili berkompetisi pada ajang bergengsi AHSRIC. Saya merasa sangat beruntung dan terhormat bisa menjadi bagian dari pengalaman ini.

Kompetisi ini telah memberikan saya kesempatan untuk menguji dan meningkatkan keterampilan berkendara saya dengan fokus pada keselamatan. Semoga tahun depan saya bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di ajang tingkat nasional AHSRIC mewakili Jawa Barat.