Viral Aldi Taher Ciptakan Lagu untuk Lionel Messi,Diunggah di Instagram FIFA, Warganet Heboh

TRIBUNJABAR.ID - Aldi Taher kembali menghebohkan media sosial.

Aldi Taher tampaknya tidak pernah melewatkan yang tengah viral di masyarakat.

Baru-baru ini, Aldi Taher menciptakan sebuah lagu khusus untuk pemain sepakbola top dunia, Lionel Messi.

Sebagaimana diketahui, Lionel Messi tengah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia.

Hal itu lantaran ia dikabarkan batal bertanding melawan Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Senin (19/6/2023) mendatang.

Aldi Taher memanfaatkan momen tersebut dengan menciptakan sebuah karya.

Ia menciptakan lagu untuk mewakili para penggemar sepak bola yang kecewa Lionel Messi batal bertanding di Indonesia.

Lagu tersebut pun langsung viral di media sosial hingga diunggah ulang oleh sejumlah akun.

Bahkan akun Instagram FIFA @fifaworldcup pun ikut mengunggah lagu Aldi Taher.

Saat FIFA ikut mengunggah lagu Aldi Taher, unggahan tersebut langsung diserbu komentar dan like.

FIFA mengunggah video yang disertai lagu ciptaan Aldi Taher tersebut khusus untuk regional Indonesia.

Meski begitu ribuan komentar banyak yang senang hingga memuji Aldi Taher.

Lirik Lagu Why Mr. Messi

"Come to Indonesia Mr. Messi Why?"