Sosok Rafael Struick Trending Twitter Usai Debut Apiknya di Laga Timnas Indonesia vs Palestina

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Rafael Struick pemain Timnas Indonesia yang memulai debutnya.

Rafael Struick memulai debutnya sebagai Timnas Indonesia saat laga melawan Palestina tadi malam, Rabu (14/6/2023).

Meski tidak mencetak gol, Rafael Struick benar-benar memaksimalkan menit demi menit yang ada di lapangan.

Nama Rafael Struick langsung menjadi trending topic di Twitter karena aksi debutnya.

Ia pun menuai banyak pujian dari pendukug Timnas Indonesia.

Nice debut my brother

Good game bro.

Rafael mainya cantik banget padahal masih muda GG sih cuma partner aja kurang greget.

your game is really crazy rafael keep going

Tengah menjadi perbincangan, lantas bagaimanakah sosok Rafael Struick tersebut?

Sosok Rafael Struick

Rafel Struick lahir pada 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda.

Struick lahir dari ayah bernama Brian Struick, warga Belanda keturunan Indonesia, sedangkan ibunya, Soraya Noraly Soedito merupakan warga Belanda keturunan Suriname-Jawa.

Nenek Rafael Struick dari pihak ayahnya bernama Eleonora Fredrika Rientsma Struick yang lahir di Semarang pada 24 April 1952.