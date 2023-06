Profil Rex Orange County, Musisi Asal Inggris yang Akan Konser Perdana di Jakarta,Ini Harga Tiketnya

Rex Orange County akan menggelar konser di Indonesia yang merupakan bagian dari tur Live in Asia 2023.

TRIBUNJABAR.ID - Rex Orange County secara resmi mengumumkan akan menggelar konser di Indonesia, ini profilnya.

Konser Rex Orange County akan digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 14 Oktober 2023 mendatang.

Diketahui, konser di Indonesia merupakan bagian dari tur Live in Asia 2023.

Baca juga: Daftar Harga Tiket Konser Rex Orange County di Indonesia 14 Oktober 2023, Bisa Dibeli Pada 16 Juni

Jika Anda ingin menonton konser Rex Orange County dan belum mengetahui bagaimana profilnya, simak berikut ini.

Rex Orange County adalah penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Inggris.

Nama aslinya adalah Alexander O'Connor.

a lahir di Grayshott, Hampshire, Inggris, pada 4 Mei 1998.

Rex Orange menjalani masa kecilnya dengan mendengarkan lagu musisi lawas dan kontemporer, di antaranya Queen, Stevie Wonder, Green Day, dan Weezer.

Rex juga mengikuti paduan suara saat sekolah di The BRIT School for Performing Arts and Technology.

Sejak kecil, Rex belajar memainkan berbagai alat musik.

Rex Orange mulai menyusun album pertamanya berjudul bcos u will never b free.

Ia mulai merilis album pertama di Soundlcoud pad 7 November 2016.

Album pertama yang dibuatnya berhasil menarik perhatian seorang produser rekaman asal Inggris, Ben Ash.

Ben Ash kemudian membantu Rex dengan menyediakan tim manajemen untuk project kedepannya.