Pengakuan Vicky Prasetyo Naksir Marshanda, Sang Gladiator Sudah Tanya Mahar: Butuh Berapa Emas?

TRIBUNJABAR.ID - Selebriti Vicky Prasetyo membuat pengakuan bahwa dirinya menyimpan perasaan pada aktris Marshanda sudah sejak lama.

Pria bernama lengkap Hendrianto Prasetyo ini kembali lagi dengan kisah cintanya.

Kini Vicky Prasetyo mengaku bahwa dirinya sedang mendekati Marshanda.

Bahkan mantan suami Kalina Ocktaranny ini sudah menanyakan mahar pada pujaan hatinya.

"Aku tanya ya Ca sekarang, butuh berapa gram emas untuk menghalalkan kamu?," tutur Vicky Prasetyo dikutip dari YouTube Seleb Oncam News pada Rabu (14/6/2023).

Mendengar ucapan Vicky Prasetyo, Marshanda pun hanya tertawa.

"Ketawa dia (sambil menutup mulutnya)," ungkap Vicky Prasetyo.

"Ya proses lah," sambungnya.

Lebih lanjut, Vicky pun membeberkan alasannya bisa jatuh hati pada ibu satu anak tersebut.

Ternyata, ia sudah lama menaruh hati pada Marshanda, bahkan ketika perempuan yang disukainya itu bermain peran di sinetron Bidadari.

"Kita tuh mengidolakan banget sosok Lala (yang diperankan Marshanda), nah sekarang sudah besar, gladiator pasti akan mencapai pencapaiannya," tutur Vicky.

Vicky bertekad untuk senantiasa bisa bersama Marshanda dan menemaninya.

"Aku bilang, aku selalu ada buat kamu (Marshanda), you never walk alone, aku enggak akan biarkan kamu jalan sendirian," papar Vicky.

"Aku pengen jadi yang terbaik," imbuhnya.