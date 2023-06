AHM Luncurkan New XL750 TRANSALP, Teman Baru Bagi Penjelajah Jalanan

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan New XL750 TRANSALP sebagai pilihan baru bagi para pecinta sepeda motor Big Bike adventure touring di Indonesia pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran, Rabu (14/6).

Motor sport adventure ini memberikan sensasi kebanggaan berkendara melalui keseimbangan sempurna antara kemudahan pengendalian dan ketangguhan performa di berbagai kondisi jalan.

Nama “TRANSALP” telah lahir sejak pengembangan model pertama yakni XL600V pada tahun 1986. “TRANSALP” memiliki arti melintasi pegunungan yang tinggi seperti pegunungan Alpen di Eropa.

XL750 TRANSALP Matte Ballistic Black Metallic

Dengan mengusung semangat “All-Rounder Adventure Touring Bike”, model ini memberikan kenyamanan saat dikendarai, tidak hanya saat melintasi jalan raya namun dalam menghadapi beragam situasi seperti jalur pegunungan hingga jalanan tidak beraspal.

Untuk mewujudkan pengalaman berkendara tersebut, motor Honda Dual-Purpose pertama ini dikembangkan dengan daya jelajah yang berskala besar serta disematkan bodi fairing dengan gaya desain bodi tangguh yang menyuguhkan aura petualangan sejati.

XL750 TRANSALP Matte Iridium Gray Metallic

Limpahan fitur berteknologi tinggi dan gaya desain motor Big Bike menjadikan model ini sebagai sepeda motor sport adventure impian bagi para pecinta petualang selama 30 tahun. Kini, AHM hadirkan New XL750 TRANSALP yang siap menemani penjelajahan ke penjuru Indonesia.

Dibekali mesin 750cc, New XL750 TRANSALP mampu menghasilkan tenaga yang berlimpah dan mudah dikendalikan guna memberi kenyamanan mengeksplorasi Indonesia. Motor Big Bike Honda ini menghadirkan sensasi kenyamanan berkendara jarak jauh dengan 5 pilihan riding mode yang mudah dioperasikan sesuai kondisi jalan. Melalui teknolgi Throttle by Wire with Assist/Slipper Clutch, New XL750 TRANSALP juga memberikan kemudahan untuk mengatur tingkat kepresisian tenaga yang dikeluarkan.

New XL750 TRANSALP menjadi sepeda motor Adventure touring impian para penjelajah dengan fitur canggih. New XL750 TRANSALP dilengkapi dengan fitur Full Digital Panel Meter berukuran 5 inci yang memudahkan pengendara untuk mendapatkan berbagai informasi sepeda motor saat berkendara. Model ini juga ditunjang dengan ground clearance yang tinggi, memberi kenyamanan optimal saat dikendarai di jalanan berkontur tanah dan bebatuan, turing jarak jauh serta jalan berliku.

Pada bagian sasis, New XL750 TRANSALP telah dibekali dengan Inverted Telescopic Front Suspension dan Pro-Link Rear Monoshock yang dapat diatur ketinggiannya serta Swing Arm berbahan alumunium memungkinan pengendara untuk bermanuver lebih leluasa saat melalui medan semi off-road dengan bobot sepeda motor yang lebih ringan.

Dalam mendukung keamanan saat berkendara, produk ini telah disematkan ban bertipe Dual Purpose dan dilengkapi dengan Front Double Wavy Disc Brake serta ABS 2-Channel pada sistem pengereman depan.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan New XL750 TRANSALP hadir sebagai motor adventure dengan performa dan teknologi mesin terbaik yang cocok menemani berkendara jarak jauh. Big bike adventure Honda ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk melintasi jalanan di berbagai medan.

“New XL750 Translap didukung mesin bertenaga yang melimpah, beragam fitur dan teknologi akan memberikan kesenangan berkendara di berbagai medan yang dilalui,” ujar Mitsuishi.

Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengatakan New XL750 TRANSALP hadir untuk menjawab kebutuhan serta menemani gaya hidup dengan sensasi petualang para pecinta motor sport Adventure.

“New XL750 TRANSALP menjadi salah satu pilihan terbaik dan berkelas bagi para pecinta sepeda motor sport terutama segmen adventure untuk menemani berpetualang ke berbagai wilayah di Indonesia.